皮尤民調：77％美國人對中國看法負面 33％認為是「敵人」

皮尤研究中心在川普本月初，對中關稅大幅上調至145%時，進行這項民調。（法新社）

2025/04/18 19:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫「皮尤研究中心」17日發布的民調顯示，約有77%美國民眾對中國持「負面」看法，但持「非常負面」看法的比例，較去年下降10個百分點至33%。此外，42%的人認為中國對美國構成最大威脅，33%認定中國是美國的最大「敵人」，但這兩項的比例也都有所下降。

香港《南華早報》指出，自美國總統川普2017年首次執政引發美中貿易戰，以及武漢肺炎（Covid-19）肆虐美國期間，美國民眾對中國的不信任感不斷加深，地緣政治、科技競爭、間諜威脅、人權指控和台海緊張等議題，更使美國民眾對中國的看法，進一步惡化。

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「皮尤」在3月24日至30日，針對3605名美國成年人進行最新調查，這是在川普本月初將對中關稅大幅上調至145%，以及中國隨後徵收報復性關稅之前進行。

民調結果顯示，有高達77%美國民眾對中國持「有些負面」及「非常負面」看法，整體較去年下降4%，其中持「非常負面」看法者下降10%。

共和黨人及立場傾向共和黨的獨立人士，對中國態度軟化尤其明顯。在立場傾共和黨的民眾中，持負面看法的比例下降8%至82%，其中「非常負面」的比例更大幅下降16%；至於立場傾向民主黨者當中，有72%不喜歡中國。總體而言，美國民眾厭惡中國的比例，過去5年來首次有所緩和。

不僅如此，現在有33%的美國民眾認為中國是美國敵人、而非夥伴或競爭對手，而去年此一比例曾達到破紀錄的42%。

在共和黨人當中，有45%視中國為敵人、47%視為競爭對手，視為敵人的比例比去年下滑14%。在民主黨人當中，視中國為敵人的比例也下降6%。

當被問及哪一國對美國構成最大威脅時，42%受訪者認為是中國，但比2023年調查中回答中國的比例下降8%。民主黨人當年有40%認為中國是最大威脅，現在剩28%。

在美中貿易方面，46%美國人認為中國受益較多，僅10%認為是美國，另有25%認為兩國同等受益。

在關稅方面，有52%認為川普對中加徵關稅，對美國是「弊大於利」，只有24%認為可以為美帶來利多；至於關稅對自身的影響，也有53%認為會造成傷害，僅10%認為對自己有利。

華府智庫「昆西研究所」東亞計畫主任文哲凱（Jake Werner）指出，美國民眾對中國態度緩和，可能反映出在川普第二任期的頭幾個月，美中緊張關係獲得「暫時緩解」，但這可能僅是短暫現象，因為美國人對中國的態度，往往不如種族關係或移民問題等其他議題堅定。

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