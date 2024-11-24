台鐵台南仁德段傳撞擊事故 54歲女子死亡

台鐵台南仁德文賢路平交道傳出死亡事故。（讀者提供）

2024/11/24 21:50

〔記者劉婉君／台南報導〕台鐵台南仁德段今（24）日晚上傳出死亡事故，54歲女子遭3029次區間列車撞擊死亡，一度造成中洲車站之後的南下列車誤點約半小時左右，目前已恢復通行。

今晚下午6時40分左右，鐵路警察局台南分駐所接獲民眾報案，1名女子侵入台南仁德區文賢路2段的鐵路平交道，遭到3029次的區間列車撞上，鐵路警察趕往現場，54歲的陳姓女子已無生命跡象。

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事故發生後，該路段僅剩北上車道可供雙向列車通行，導致中洲車站之後的大湖、路竹、岡山、橋頭到潮州車站的南下列車均誤點約28分鐘。

鐵路警察局提醒，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法第 57條第二項及同法第 70 條裁罰。並呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。生命線請撥 1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980。

台鐵台南仁德文賢路平交道傳出死亡事故。（讀者提供）

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