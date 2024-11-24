假檢警誆稱身分遭冒用恐限制出境 婦誤信險損失千萬鉅款

警方向黃婦表示她受到詐騙集團的詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/24 22:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕黃姓婦人誤信「假檢警」電話，以為會遭境管限制出境，準備出國旅遊的她，急忙到銀行要將千萬元定存解約匯入活存。幸行員和警方即時勸阻，黃婦才未損失鉅款。

黃姓婦人日昨到北市延平北路的彰化銀行，聲稱接獲戶政事務所電話，表示她的身分遭到冒用並涉及洗錢犯罪，恐遭限制出境，要求解除總額約1千萬元外幣及台幣定存，再將款項轉移至活存帳戶。銀行行員警覺黃婦是遭到詐騙，立即通知警方到場協助。

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北市警大同分局延平派出所警員林建宏、潘龍聖獲報迅速趕赴現場，黃女向警方透露有司法人員指稱她名下中國信託帳戶有涉及刑案，若要證明清白，需配合偵辦且不得任意對他人透露案情進度，否則可能遭到限制出境。

黃女說，她近期要出國旅遊，擔心將導致無法出國遊玩，所以依照對方指示至銀行，將手邊定存都先解除轉至活存帳戶內，再待對方指示辦理。

警方向黃婦詳細解釋此為詐騙集團常見手法，強調公家單位不會以通訊軟體聯繫民眾，也不會指示民眾操作銀行帳戶，黃姓婦人才恍然大悟發現自己差點遭詐騙，非常感謝警方與行員的協助，成功攔阻1千萬元損失。

大同分局表示，近日有許多假冒公家機關、民營機構等名義詐騙，如有接獲異常通知要求匯款或交付現金，一定要提高警覺，很可能是詐騙集團設下的陷阱，民眾若有疑慮，可撥打「165」反詐騙專線或「110」諮詢。

延平派出所警員潘龍聖（左）、林建宏（右）（記者劉慶侯翻攝）

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