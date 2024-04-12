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新北國中生割喉命案 涉案乾兄妹移送新北地檢署偵辦

新北國中生割喉案，涉案乾兄妹今移送新北檢偵辦。圖為新北地檢署。（資料照）

新北國中生割喉案，涉案乾兄妹今移送新北檢偵辦。圖為新北地檢署。（資料照）

2024/04/12 10:16

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中楊姓9年級學生去年12月25日與同校林姓學妹發生爭執，竟遭學妹的「乾哥」郭姓學生涉嫌持刀刺死，新北地院少年法庭今年3月21日裁定2人均涉殺人罪嫌，且案發時已滿14歲，合於少年事件處理法規定，因此移由檢方偵辦，由於無人抗告，裁定已經確定，少年法庭今日上午9時許將2人移送新北地檢署偵辦，待檢方偵訊後才會決定是否聲押2人。

少年法庭裁定2人均涉殺人罪嫌，而依刑法規定，殺人罪可處10年以上徒刑、無期徒刑或死刑，但由於2人均未滿18歲者，依法不得處死刑或無期徒刑；至於檢方是否依殺人罪嫌起訴，須待偵查結束後才能判斷。

據了解，雙方衝突主因，是當天午休時林姓少女到楊生班上找一名男同學，楊生身為風紀股長予以勸阻、請她離開；少女不滿向隔壁班的乾哥郭生告狀，郭生認為楊生沒給他面子，竟涉嫌持彈簧刀朝楊生頸部、胸部、背部狂刺，楊生送醫搶救至隔日不治。

案發後少年法庭即裁定將郭生收容，少女一度責付，後發現少女案發前另涉霸凌案，調查期間又涉本案且有疑似串證情形，今年1月8日裁定收容。

少年法庭在3月21日裁定後，須等無人抗告或抗告駁回，才會將卷證及2人正式移送，由於無人提起抗告，裁定已確定；檢方今日接手後，若認有必要，可向少年法庭聲請將2人羈押於少年觀護所，但因少事法規定「少年被告非不得已不得羈押」，是否聲押須視檢方決定。

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