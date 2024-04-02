新北國中生割喉案 乾兄妹裁定移送檢方「罪名」曝光

新北地院少年法庭。（資料照）

2024/04/02 21:41

〔社會新聞中心／綜合報導〕新北市某國中楊姓9年級學生，去年12月25日耶誕節，與同校林姓學妹發生爭執，竟遭學妹「乾哥」郭姓學生持刀刺死，新北地院少年法庭在3月21日裁定將郭、林移送新北地檢署偵辦，但不公布罪名，據了解，少年法院是裁定郭、林2人均涉殺人罪嫌，且當時已滿14歲，合於少年事件處理法規定，因此移由檢方偵辦；檢方是否依殺人罪嫌起訴，須待收到少年法庭正式將此案移由檢方偵辦後才能作判斷。

新北地院表示，考慮到少事法及偵查不公開，少年法庭移送的罪名，未必即為檢察官未來起訴的罪名，為免預斷，故不公布所涉罪名；當時就有法界人士預測，所涉法條較有可能為殺人或傷害致死罪嫌。

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據了解，少年法庭裁定移送的「罪名」正是涉殺人罪嫌，而依刑法規定，殺人罪可處10年以上徒刑、無期徒刑或死刑，但未滿18歲者，不得處死刑或無期徒刑。

據了解，雙方衝突主因，是當天午休時間，林姓少女到楊生班上找一名男同學，身為風紀股長的楊生予以勸阻、請她離開；少女不滿向隔壁班的乾哥郭生告狀，郭生認為楊生沒給他面子，竟持彈簧刀朝楊生頸部、胸部、背部狂刺，楊生送醫搶救至隔日不治。

案發後少年法庭即裁定將郭生收容，少女一度責付，後發現少女案發前另涉霸凌案，調查期間又涉本案且有疑似串證情形，今年1月8日裁定收容。

少年法庭在3月21日裁定後，須等無人抗告或抗告駁回，才會將卷證及2人正式移送，目前裁定尚未確定；而檢方接手後，若認有必要，可向少年法庭聲請將兩人羈押於少年觀護所，但因少事法規定「少年被告非不得已不得羈押」，是否聲押須視檢方決定。

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