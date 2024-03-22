新北國中生遭割喉案 乾兄妹全改送檢方偵辦

新北國中少年遭割喉案，法院裁定將乾哥及乾妹都移送新北檢偵辦。（資料照）

2024/03/22 05:30

涉犯「最輕本刑5年以上有期徒刑之罪」

〔記者王定傳／新北報導〕去年十二月廿五日聖誕節，新北市某國中楊姓九年級學生，與同校林姓學妹發生爭執，竟遭學妹「乾哥」郭姓學生持刀刺死，新北地院少年法庭歷經三個月調查，昨以郭、林兩人涉犯「最輕本刑五年以上有期徒刑之罪」，且當時已滿十四歲，合於少年事件處理法規定，裁定移送新北地檢署偵辦。

新北地院表示，考慮到少事法及偵查不公開，少年法庭移送的罪名，未必即為檢察官未來起訴的罪名，為免預斷，故不公布兩人所涉罪名；法界人士預測，所涉法條較有可能為殺人或傷害致死罪嫌。

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案發後，前板橋市民代表石一佑關懷並陪伴死者父母，她昨轉述，楊生父母至今仍很悲痛，但兩人認為須堅強起來，因為還有一個女兒要照顧，且一定要幫兒子伸張正義；楊生父母有到法院參與過程，他們認為郭生及少女根本毫無悔意，只想脫罪，無教化可能，希望兩人得到應有懲罰，且「養不教父之過」，家長也應負起責任。

據了解，雙方衝突主因，是當天午休時間，林姓少女到楊生班上找一名男同學，身為風紀股長的楊生予以勸阻、請她離開；少女不滿向隔壁班的乾哥郭生告狀，郭生認為楊生沒給他面子，竟持彈簧刀朝楊生頸部、胸部、背部狂刺，楊生送醫搶救至隔日不治。

案發後少年法庭即裁定將郭生收容，少女一度責付，後發現少女案發前另涉霸凌案，調查期間又涉本案且有疑似串證情形，今年一月八日裁定收容。

少年法庭昨裁定後，須等無人抗告或抗告駁回，才會將卷證及兩人正式移送，檢方接手後，若認有必要，可向少年法庭聲請將兩人羈押於少年觀護所，但因少事法規定「少年被告非不得已不得羈押」，是否聲押須視檢方決定。

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