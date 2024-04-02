新北校園割喉案受害人明百日 楊父沉痛再籲修法盼獲政府真心回應

校園割喉案受害者的父親（米色帽子者）表示，明天就是孩子的百日，希望政府能聽到人民呼籲修法的聲音。（石一佑提供）

2024/04/02 20:34

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區某國中發生校園割喉案，受害者楊姓學生的父親今（2）日委由板橋區政顧問石一佑轉發聲明表示，明（3）天是孩子的百日，希望用孩子血淋淋的教訓換得政府真心回應，並促成「少年事件處理法」修法，不要讓少事法成為加害者的保護傘，並要增設中介學校，讓行為偏差的學生在返回校園前，由中介學校做好評估與銜接。

楊父表示，孩子為正義守護班級的秩序離開了人世，為人父母心痛之情無可言喻，但大眾安全刻不容緩，希望事件能促成修法，應使少事法修法，只要涉及刑事案件五年以上就不受少事法保護，並讓刑事案件紀錄應不得塗銷，相關單位也要對行為偏差少年主動且積極的追蹤、記錄，導正其偏差行為應該有科學方法介入，而非單純抄抄心經，也應設有中介學校，不能只是單純通知學校會有行為偏差少年會入學。

請繼續往下閱讀...

楊父呼籲，調查官人力也應補足，相關單位應審慎評估一個調查官可負荷的人數，且少年觸犯刑法，家長也要負起刑責，避免家長蓄意脫產。

「法律本該以『捍衛生命安全』為優先考量，而非用來保護少數非法之徒的人權」，楊父說，修法路漫漫，但蒲公英的種子已佈滿大地，花開需要靠更多的人民的聲量來灌溉，感謝法官3月21日裁定2名兇嫌移送，他已告訴兒子此事，但移送後更是一段漫長的路，希望司法能夠公正，不要公平正義因加害者躲在少事法保護傘下而失去，請還他兒子一個公道。

一路陪伴楊家的石一佑指出，楊生的堅持和大愛還在，希望大眾一同關注修法，也盼楊生在另一個世界無憂無慮，繼續做個勇敢的正義使者，也盼司法還給楊生一個公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法