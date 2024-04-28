山道猴「台7乙」跑山小心！桃園取締6改裝噪音車 搭區間測速抓人

桃園大溪警方上緊發條取締6改裝噪音車。（記者李容萍翻攝）

2024/04/28 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕台7乙線桃園市大溪區與新北市三峽區交界處，日前發生機車車禍死亡交通事故，加上假日經常接獲民眾陳情或檢舉改裝車輛製造噪音。桃園市大溪警分局結合市府環保局這週假日選在「熱門時段」執行聯合稽查，當場檢測超標6輛，包含1輛無照駕駛；依據噪音管制法第8條規定開出最高3600元罰單，並責令立即改善，倘若再次攔停檢測，仍不合格將處6000元罰鍰。

「台7乙線」的通車長度約14.15公里，起點是新北市三峽區大埔至終點桃園市復興區三民，其中，在8至10公里彎道，吸引網友或追焦手駐足熱門，連去年爆紅的Youtuber「山道猴子的一生」影片，故事中主角最愛的跑山路段就是描述這段。

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大溪警分局長吳傳銘今表示，大溪警分局今年度執行「靜桃計畫」專案截至昨日，已取締通報環保局127件，經環保局以噪音管制法第8條裁罰50件，通知到驗數共21件。

大溪警勘查台7乙線易違規路段，除在原有的台7乙線13.9公里「聲音照相科技執法（高噪）」儀器外，另協調環保局於8.3公里處再增設一組「聲音照相科技執法」儀器，運用科技執法，減輕員警勤務負荷，輔以原8.2至12公里之間的區間測速科技執法，期盼駕駛人能遵守速限，杜絕危險駕駛行為。

新北台7乙線山路釀死亡事故！桃園大溪警方上緊發條取締6改裝噪音車。（記者李容萍翻攝）

新北台7乙線山路釀死亡事故！桃園大溪警方上緊發條取締6改裝噪音車。（記者李容萍翻攝）

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