男控鄰居日抽40菸毒害生命 法官現場履勘判決出爐

台中一名陳姓男子，指控謝姓鄰居1天抽菸40多支，二手菸飄進屋內毒害他的生命，要求搬離、賠錢，法官現場勘查，一、二審都判決敗訴。（法新社）

2024/04/28 23:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子，指控謝姓鄰居1天抽40多支菸，二手菸並飄進他的住處，毒害他的生命和健康，要求謝男搬離其租處，並賠償他10萬元，不過法官到場履勘，發現門口雖可聞到菸味，但進到陳男屋內開啟窗戶約2、3分鐘，並未聞到菸味，加上陳男無法舉證，一、二審都判決陳男敗訴，可上訴。

判決指出，陳男指控謝姓鄰居抽菸造成二手菸毒害，不滿經法院調解後，竟在2021年5月9日起至5月17日間，故意在隔壁騎樓，或將租屋處前後門打開，在距離其住家2公尺或半公尺以內的近距離，以每天抽菸40多支以上、密集製造大量濃烈二手菸飄入其房屋內毒害的方式，侵害他的生命、身體健康及居住安寧的人格權，要求謝男搬離其租處，並賠償他10萬元。

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謝男在審理時表示，陳男因他的太太不和他聊天，對他提起多件民事訴訟，強調自己並沒有每天抽40多支菸，近距離飄進他的住處，並說陳男在他租屋處對面架設錄影設備，違法偷拍到他2021年5月12日、17日在租屋處隔壁騎樓各抽菸一次，但該處並未緊鄰陳男房子，且他的租屋處和陳男房子都有水泥牆阻隔，陳男房子並裝有氣密窗，他抽菸對面又是空地，所產生之二手菸並不會飄入陳男房屋內。

一審法官認為，陳男須負舉證責任，但僅有一段2021年5月17日3分鐘的影像，影像中雖可看到謝男抽菸，但該處非屬菸害防制條例全面禁止吸煙的場所，也非部分禁止吸煙場所且謝男已成年，無公權力可強制管制，駁回陳男之訴，陳男不服上訴二審。

二審合議庭認為，陳男提供的監視器影像，僅拍到2021年5月12日、17日，謝男在租處隔壁的騎樓下，分別抽菸36秒及1分多鐘，且拍攝鏡頭刻意避開陳男自己住處，僅針對謝男租屋處活動持續攝錄，以疑似有侵害謝男隱私的畫面當作證據，已滋疑問。

且之前有法官到場履勘，謝男在房屋前抽菸，陳男門口雖可聞到菸味，不過進到陳男屋內開啟窗戶約2、3分鐘，並未聞到菸味，且陳男也未舉證，除監視器拍到的2天，謝男在其他時間抽菸時，所生二手菸確已飄入他的房屋內，因此要求謝男須於本案判決後30日內完成搬離現租處，及賠償陳男10萬元，均無理由，不應准許。原審判陳男敗訴並無不合，駁回其上訴。

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