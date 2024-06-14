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不是都市傳說！加油站員工現身說法 建議「這時間之後」別加油

網友在PTT曬出油品混濁度的差別，可以看出右側明顯混濁。（擷取自PTT）

網友在PTT曬出油品混濁度的差別，可以看出右側明顯混濁。（擷取自PTT）

2024/06/14 05:40

首次上稿 6-13 22:08
更新時間 6-14 05:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名加油站員工在論壇上分享，都市傳說認為，加油要去生意好的加油站，「因為油比較新鮮」，還有人覺得油罐車卸油之後不要馬上加油，否則油槽淤泥會進入到汽、機車油箱造成損壞。原PO透露，這些傳言其實影響都不大，「真正有差的是地震」，這時才不建議加油。

近日一名加油站員工在PTT上發文指出，許多人的迷思都是覺得，「生意好的加油站，油比較新鮮」，不過，原PO坦言，這個說法嚴格上來說沒錯，但實際上差異非常小，因為煉油廠的油並不會直接送往加油站，是先送往油庫再分給各地加油站，中間會隔一大段時間。

原PO指出，很多人也認為油罐車在卸油時，不要馬上加油，因為油槽底部髒汙會被攪起來，導致油的品質下降，但他並不認同「因為髒東西平常都沉積在油槽底部，在槽內還有餘油的情況下灌下去是攪不起來的」，平時加油站都有人在監控油槽，不會讓油量過低，「因為沉油泵會燒掉，在那之前油罐車就會來了，不然現場人員也會直接停發該油品」。

另外，原PO坦言，影響最大的因素其實是「地震」，因為劇烈搖晃讓底部沉積物一起被攪上來，油就會變的非常混濁，「真正有差的是地震！我們地震後檢點的SOP有一項就是試桶，看油槍的發油速度有無變慢及目視油品有無混濁，因為加油機內有濾心，如果髒污太多堵住濾心就會很慢」。

該文一出，引起許多網友討論，都覺得這是非常實用的知識，「地震的影響還真的沒想過」、「地震這個很重要，筆記下來」、「謝謝知識分享」、「長姿勢（知識）了，結果竟然是地震影響最大」、「原來不只停電時不能加油，地震後也都是髒油」。

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