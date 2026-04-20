商總促接受中共10措施 兩岸人士轟：「一中市場」死胡同 時開時禁誰敢信？

兩岸人士指出，「一中市場」是條只會讓國家走向衰弱的死胡同，遑論北京連保證不再「時開時禁」都做不到。（路透檔案照）

全國商業總會理事長許舒博今號召七大公協會代表開記者會，要求台灣政府接受中共十項涉台措施，並強調未受中方施壓。熟悉兩岸事務人士反駁，對比「連胡會」後國民黨執政時期一切以中國為出路，現在站向國際舞台的台灣，已證明「一中市場」是條行不通、只會讓國家走向衰弱的死胡同，遑論北京連保證不再「時開時禁」都做不到，說要開放誰敢信？

兩岸人士指出，綜觀中國這次所謂「10項措施」，扣除屬於國共自行交流的前2項，其餘8項幾乎全是自「連胡會」20年來，北京片面以莫須有理由，時而開放、時而禁止的項目，多年來造成我國產業、農漁民的一再損失。時至今日，連中國自己都不好意思再用「惠台」字眼標籤，國內部分特定協力者卻一再誤導國人，把這些政策說成產業、民眾的需求，輕視人民的記憶和智慧，極度不負責任。

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該人士表示，相較於「連胡會」後國民黨執政的那個「以兩岸為一切出路」的10年，現在的台灣對中國依存度低，站向國際舞台，無論從整體經濟體質、規模及各項總個體指標來看，完全證明「一中市場」是條行不通、只會將國家帶向衰弱的死胡同，更不要說還得因此被綑綁在北京的各種政治束縛，拿台灣人的自由民主去交換。

兩岸人士表示，台灣是出口導向的經貿大國，非常清楚所有經貿發展的基礎是穩定的市場和政策的可預期性。回歸實質面，先不論北京沒有整體規劃與具體時間表，連承諾不再發生過去「時開時禁」這種最起碼的保證都給不起，遑論要曾經吃虧受害的產業跟農漁民放心，政府站在保護產業跟國人的立場，更需要嚴格的替大家把關。

該人士舉例說，2021年中國假借「介殼蟲害」蓄意禁止台灣鳳梨在內幾項農產品進口，但中國至今無法說服台灣農民：「為什麼同一批鳳梨賣東京就沒事，賣北京你就說有蟲？」明明日本的檢疫比起中國更嚴謹而科學。現在中國又說要開放水果，誰敢相信？

至於中國有沒有施壓？兩岸人士表示，第一時間商總要開記者會的新聞，居然是從國台辦旗下媒體在中國發布新聞，且相關公會當中許多過去深受「政策時開時禁」傷害的會員們卻無法為自己在這場「記者會」發聲，答案已經很清楚。

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