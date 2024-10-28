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戴瑋姍揭怪男出沒板二運動場 誘拐孩童拍不雅照、不只一人受害

新北市議會民進黨團對市長侯友宜進行總質詢。（記者董冠怡攝）

新北市議會民進黨團對市長侯友宜進行總質詢。（記者董冠怡攝）

2024/10/28 14:43

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市板橋第二運動場傳出有孩童誘拐案件，市議員戴瑋姍今天在總質詢表示，有民眾反映一名年輕男子長期在板橋第二運動場出沒，與家長、孩子混熟之後，伺機將小朋友拐至暗處拍攝不雅照，並指從家長報案到地檢署開庭間隔5個月，警方態度消極，要求市長侯友宜、警察局長廖訓誠加強相關因應作為，積極建置治安防護網。

戴瑋姍表示，事件爆發源自於家長發現孩子在社群平台與陌生網友聊天，驚見對方持有孩子的私密照，嚇到急忙報警；家長5月報案、地檢署上週開庭，質疑期間警方幾未到場巡邏，直至她去要求才開始，如此被動。

戴瑋姍指出，雖然只有一名家長報案，但是並非單一案件，被指涉者的手機裡另有其他受害者的不雅照，不知他在司法調查期間是否會湮滅證據，要求給予孩子優良的生活環境，不要在剩下的兩年任期內讓螺絲鬆了，要積極建立治安防護網。

侯友宜提到，新北市在重大治安事件中，均於第一時間要求警方立即偵破；目前已破獲兩件騷擾案、三件竊盜案，將責成相關單位多祭出預防性作為，例如增派警力、與社區聯防。

廖訓誠指出，此案已由檢察官處理中，板二運動場也設置兩個巡邏箱，承諾會強化巡守，並加強與市府體育局、社會局等橫向聯繫，維護轄區治安。

警察局補充，板二運動場內常有街友遊民聚集，並發生竊盜、騷擾等治安事件，經統計，今年一月迄今相關竊盜案3件、騷擾案2件（怪男佔其中一案）均已破獲，移送法辦；板橋分局板橋派出所已於運動場周邊的正門入口處廁所、體育場後方入口中正路10號，分別設置巡邏箱，並納入巡邏線，每日規劃5班次、警力數12人次，加強巡守。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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