高雄女藏大樓開天九牌賭場 43人熬夜賭博全被逮

高雄警方在大樓內發現大批賭客在賭天九牌，現場帶回負責人、員工和賭客等共43人。（民眾提供）

2024/10/27 22:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方昨（26）日凌晨3點多，在苓雅區建國一路某棟大樓內，破獲天九牌賭場，當時有40多名賭客正熬夜賭博，警方現場將賭場負責人韓女（49歲）、共犯張男（30歲）以及賭客共43人全數帶回，並查扣賭具、賭金等證物。

據了解，韓女在大樓店宅的2樓開設天九牌賭場，該店宅的1樓並未營業，有獨立樓梯可不經大樓直接上到2樓，並靠著熟人帶路可進入賭場賭博，這次被逮到的客層多在30、40歲左右。

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苓雅分局偵查隊指出，警方在上月獲報該址有賭客進場，立即成立專案小組伺機查緝，經擴大調閱監視器、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料，於10月26日凌晨03點25分左右，由警察局督察室靖紀小組會同保安大隊及專案小組，持搜索票於苓雅區建國一路執行查緝搜索。

警方在賭場內，發現現場聚集多達40餘人，當場查獲主持人韓女、共犯張男及賭客等共43人以天九牌賭博財物，查扣抽頭金9500元、賭資9萬700元、賭具一批等。全案所有犯嫌皆被帶回警局，依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦移送。

高雄警方在大樓內發現大批賭客在賭天九牌，現場帶回負責人、員工和賭客等共43人。（民眾提供）

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