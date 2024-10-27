與男星謝承均談戀愛？熟女遇詐出借帳戶 法官抽絲剝繭判無罪

一名邱姓女子透過LINE與詐騙集團冒充的本土劇一哥謝承均（如圖）談戀愛，誤入詐騙圈套，一審法官抽絲剝繭判她無罪。（資料照，記者蕭方綺攝）

2024/10/27 22:05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕一名46歲邱姓女子是本土劇一哥謝承均的粉絲，透過LINE與詐騙集團假冒的謝承均「談戀愛」，進而交付郵局帳號與密碼，後來帳號淪為詐騙帳戶被起訴。一審法官認為，邱女自認與謝有情感互動往來基礎而受騙，難以認定有詐欺取財及洗錢犯意，判她無罪。

判決指出，住在雲林縣的邱姓女子，經由臉書粉絲團看到謝承均交友訊息，依照指示操作後成為LINE好友，對方自稱是謝承均，想經營化妝品生意，要跟她借帳戶，邱女便在去年9月出借郵局帳戶，後來聽從指示領款，再向幣商購買比特幣。

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不久，宜蘭縣2名被害人分別匯出13萬元與11萬5000元到邱女帳戶，事後察覺受騙報警提告，邱女發現出借帳戶變成警示帳戶才恍然大悟。宜蘭地檢署依詐欺取財罪、洗錢防制法的一般洗錢罪將她起訴。

邱女接受檢方偵訊時指稱，「我也是被騙的，我原本是想跟對方作朋友，後來也有談到要結婚」等語，根據LINE截圖顯示，雙方每天噓寒問暖，自稱謝承均的對方，以「我的愛人」、「親愛的」、「寶貝」、「親愛的妻子」稱呼邱女，邱女也以「老公」稱呼對方。

宜蘭地方法院承審法官認為，現今社會網路交友普及，透過交友軟體認識伴侶、進而交往、結婚所在多有，事發當時邱女是名失婚女子，以為跟她的偶像謝承均在網路交往，且身為謝的粉絲，因此欠缺防備、警戒之心，依照對話內容可知，邱女基於雙方親密交往關係，並經對方再三保證，始同意交付本案帳戶，進而幫忙提領款項購買比特幣匯給對方指定帳戶。

法官直指確有不法分子鎖定民眾渴求愛情或具有同情心，透過網路及通訊軟體進行詐騙或情感勒索，審酌此案相關事證，認定沒有前科的邱女，因思慮欠周詳，誤信對方說詞，難認有詐欺取財及洗錢犯意，全案無罪審結。檢方不服判決，已提起上訴。

謝承均數度遭詐騙集團冒名行騙，他先前接受媒體訪問時說，詐騙太猖狂了，呼籲粉絲小心，不要受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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