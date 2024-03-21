為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

國中生割喉案不公開涉案「乾哥」「乾妹」裁定移送罪名 新北地院曝原因

新北地院少年法庭。（資料照）（記者王定傳攝）

新北地院少年法庭。（資料照）（記者王定傳攝）

2024/03/21 15:52

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中9年級楊姓學生遭郭姓同學持彈簧刀割喉死亡，新北地院少年法庭今日裁定將郭生以及案發前與楊生發生衝突、請乾哥郭生幫他出氣的林姓少女，移送地檢署偵辦，但不公開2人所涉罪名；對此，新北地院表示，因考慮到少年事件處理法少事法及偵查不公開，少年法庭移送罪名未必即為檢察官未來起訴的罪名，為免預斷，故關於罪名及刑法法條部分暫不發布。

案發後，前板橋市民代表石一佑陪伴死者父母並予以關懷，她今日轉述，楊生父母至今仍十分沉痛，但2人認為須堅強起來，因為還有一個女兒要照顧，且一定要幫兒子伸張正義。

石一佑轉述，楊生父母有到法院參與過程，他們認為，郭生及少女根本毫無悔意，只想脫罪，已無教化之可能，希望2人得到應有的懲罰，且「養不教父之過」，家長也須負起應負責任。

據了解本案雙方衝突主因是，郭生的乾妹林姓女學生在12月25日到楊生班上找好姊妹聊天，因而與楊生發生衝突；楊生疑大聲質問少女：「妳不是我們班的」並將她趕走，引起少女不滿。

少女因此向楊生隔壁班的乾哥哥郭生告狀，未料，郭生竟掏出預藏好的彈簧刀朝楊生頸部、頭部狂刺，楊生送醫搶救，於26日不治死亡，少年法庭於去年12月及今年1月間，分別將郭生及少女裁定收容，歷時近3個月調查，今裁定移由地檢署偵辦。

依少年刑事案件處理流程，少年若涉犯刑事案件，經少年法庭調查，認少年行為時已滿14歲且涉犯最輕5年以上有期徒刑之罪、犯罪情節重大等情形時，會依少年事件處理法裁定移由送檢察官偵辦；若經檢察官向少年法庭起訴，少年可能的結果包含科刑判決等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北市國中生命案之後 各縣市中介教育基地5月前完成
2024/03/18 09:40

新北市國中生命案之後 各縣市中介教育基地5月前完成
割頸案受害生明告別式 父追思文慟訴：自幼教他做人要堂堂正正
2024/01/24 20:48

割頸案受害生明告別式 父追思文慟訴：自幼教他做人要堂堂正正

00939今掛牌 這樣存16年資產滾854萬元
新北國中生命案引對立 全志盟今聲明盼教師團體合作取代對抗
2024/01/22 13:17

新北國中生命案引對立 全志盟今聲明盼教師團體合作取代對抗
新北國中生遭割頸大失血 輸血6萬c.c.仍救不回
2024/01/08 14:25

新北國中生遭割頸大失血 輸血6萬c.c.仍救不回

高市府112年度查緝不法菸酒成果豐碩
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播