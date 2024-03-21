新北國中生遭割喉案 行兇「乾哥」移送新北檢偵辦

新北地院少年法庭。（記者王定傳攝）

2024/03/21 10:32

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中9年級楊姓學生去年12月25日遭郭姓同學持彈簧刀割喉，送醫搶救不治，案發後，新北地院少年法庭裁定郭生收容，歷時2個多月調查，法官今日上午9時45分裁定以郭生涉少年事件法中的「犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪」移由新北地檢署偵辦。

少年法庭下午公布「乾妹」裁定結果

至於案發前與死者發生衝突、找乾哥郭生替她出氣的林姓少女，案發後一度責付家屬，不過，少年法庭法官發現，少女在本案發生前已另涉其他少年案件，竟於調查期間涉入本案偏差行為且嫌疑重大，又有疑似串證情形，於今年1月8日改裁定收容；她所涉案部分，少年法庭將於今日下午2時5分宣示裁定。

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此外，少年法庭在案發後隔天即12月26日即裁定將郭生收容，並於今年2月25日裁定延長收容1個月，少女則於1月8日收容，3月8日裁定延長收容1個月；後因法官為免逾收容期間，已主動將「少調」案「調查」程序，轉成「少護」字「審理」程序，收容期間重新起算，少年收容期限至5月7日為止、少女至5月10日。

另外，少年法庭今已裁定將少年移由檢方偵辦，等裁定確定後才會正式將卷證及少年移檢方偵辦，少年的收容期限也將於移送檢方時終止；檢方接手後，若認有必要，可向少年法庭聲請將郭生羈押於少年觀護所2個月，延長羈押期間與成人相同，偵查中不得逾2月，以延長1次為限，但因少年事件處理法規定：「少年被告非不得已不得羈押」，因此本案郭少是否聲押須視新北檢判斷、決定。

據了解雙方衝突主因是郭生的乾妹林姓女學生，12月25日到楊生班上找好姊妹聊天，因而與楊生發生衝突；楊生疑大聲質問少女：「妳不是我們班的」並將她趕走，引起少女不滿。

少女因此向楊生隔壁班的乾哥哥郭生告狀，未料，郭生竟掏出預藏好的彈簧刀朝楊生頸部、頭部狂刺，楊生送醫搶救，於26日不治；案發後經相驗發現，郭生總計刺了楊生10刀，包含頸動脈、左胸中6刀，右下背靠近腎臟中4刀。

依少年刑事案件處理流程，少年若涉犯刑事案件，經少年法庭調查，認少年行為時已滿14歲且涉犯最輕5年以上有期徒刑之罪、犯罪情節重大等情形時，會依少年事件處理法裁定移由送檢察官偵辦；若經檢察官向少年法庭起訴，少年可能的結果包含科刑判決等。

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