彰縣議員莊陞漢將播《國有器官》 服務處與議會遭恐嚇

彰化縣議員莊陞漢疑因安排紀錄片《國有器官》在彰化市播放，就收到恐嚇信。（記者劉曉欣攝）

2024/10/28 14:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為彰化市沒有電影院，縣議員莊陞漢安排11月1日在彰化市播映揭露中國強摘活人器官的紀錄片《國有器官》，結果彰化縣議會與莊陞漢都接獲恐嚇信，揚言在議員服務處與縣議會放置炸彈，要求莊陞漢於指定時間內刪除電影播放的相關訊息。縣警局表示，已全面清查議會與服務處，初步沒有發現爆裂物，並將追查寄發恐嚇信的身分。

莊陞漢表示，彰化市目前已沒有電影院，因此，他特別去商借場地來播放榮獲多項影展大獎的紀錄片《國有器官》，先後在立委黃秀芳與他的臉書貼文披露播放影片的時間。沒想到，臉書才一貼文，他就收到恐嚇信，揚言在他的服務處放炸彈，要求在指定時間必須刪除訊息。今天他一到縣議會也才知道，縣議會也收到了相同的恐嚇信。

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莊陞漢說，由於國內多家戲院與媒體也都收到恐嚇信件，這次因為是他出面安排播放，結果他就收到恐嚇信，因為正逢議會定期大會的期間，連縣議會都連帶遭殃。他認為這就是《國有器官》一片太過真實，才會讓中國小粉紅因心碎而才出言恫嚇。

縣議會收到恐嚇信後，立即通報彰化縣警察局並啟動緊急應變機制，縣警局迅速加派人力，針對進行出入口管制與人員進行清查，並指派刑大科偵隊及鑑識科防爆小組人員攜帶爆裂物檢測器與金屬探測器進行清查，同步也前往莊陞漢議員服務處進行了解與安全檢查作業。

縣議會重申對任何危害公共安全的行為「零容忍」，全力配合警方調查，追查幕後黑手，絕不寬貸，並啟動內部檢查機制。

縣警局強調，初步清查並沒有發現爆裂物，全力追查寄發恐嚇信的來源，確保議會定期大會一切如常進行，以及莊陞漢議員服務處的安全無虞。

彰化縣議會收到恐嚇信，疑與縣議員莊陞漢安排紀錄片《國有器官》在彰化市播放有關，縣議會強調對於暴力零容忍。（記者劉曉欣攝）

紀錄片《國有器官》藉由第一手證詞和獨家採訪，呈現中共強制摘取器官、對法輪功學員實施群體迫害。（取自臉書）

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