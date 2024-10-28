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    與護理師起口角竟恫嚇要「殺豬」 莾男被判4月

    基隆地院審結，認定阮男觸犯違反醫療法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，認定阮男觸犯違反醫療法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。（記者吳昇儒攝）

    2024/10/28 14:28

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕阮姓男子不滿醫院對母親照護方式，與林姓護理師發生口角。阮男作勢要打人，還出言恫嚇稱樓下有帶兄弟及議員，身上有凶器，要「殺豬」等語，還猛踹護理站隔板，幸好保全趕抵制止報警處理。基隆地院審結，認定阮男觸犯違反醫療法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

    據悉，阮男8年前因行車糾紛與計程車司機發生爭執，持棍棒毆打對方，就連處理的員警也遭到他「出嘴」襲擊，被移送到地檢署時，還把廁所門弄壞，被判處有期徒刑11月，而2021年也因觸犯公共危險罪，被判處有期徒刑2月，前年才執行完畢，但仍不思悔改。

    檢警調查，阮男的母親於案發時，正在基隆長庚醫院亞急性呼吸照護病房接受治療，但他對於醫護人員照護方式有所不滿，進而與林姓護理師發生爭執；阮男憤而向前作勢毆打林女，還出言恫稱：「樓下有帶兄弟及議員，身上有帶兇器，我要殺豬（指林女）」等語，讓護理師心生畏懼。

    所幸一旁同院張姓護理師趕緊上前阻擋阮男，但阮男心有不甘，竟用腳猛踹護理站辦公隔板，並出手橫掃撥亂該處辦公隔板桌上病歷文件，妨害護理人員執行醫療業務。駐衛保全聞訊，立即前往現場制止，並報警處理

    檢察官偵訊時，阮男不否認有出言恐嚇林姓女護理師，且有踹護理站辦公隔板等事實，但否認有違反醫療法，辯稱自己是開玩笑的，只有嘲笑林姓女護理師那麼胖，還做這麼缺德的事情等語。訊後，檢察官依違反醫療法將阮男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，阮男不思克制情緒，僅因細故就以強暴舉動、恐嚇言詞，妨害護理師執行醫療業務，造成被害人造成莫大心理陰影與負擔，已觸犯醫療法。考量被告犯後態度不佳，有妨害公務、傷害、妨害名譽、妨害自由等前科，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

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