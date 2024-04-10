新北國中生割喉命案 涉案乾兄妹週五移送檢方偵辦

新北地院少年法庭。（資料照）

2024/04/10 10:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中楊姓9年級學生去年12月25日與同校林姓學妹發生爭執，竟遭學妹的「乾哥」郭姓學生涉嫌持刀刺死，新北地院少年法庭今年3月21日裁定2人均涉殺人罪嫌，且案發時已滿14歲，合於少年事件處理法規定，因此移由檢方偵辦，由於無人抗告，裁定已經確定，少年法庭訂本週五（12日）將2人移送新北地檢署。

少年法庭裁定2人均涉殺人罪嫌，但檢方是否依殺人罪嫌起訴，須待收到少年法庭正式移送偵辦後才能判斷；此外，依刑法規定，殺人罪可處10年以上徒刑、無期徒刑或死刑，但未滿18歲者，不得處死刑或無期徒刑。

請繼續往下閱讀...

據了解，雙方衝突主因，是當天午休時林姓少女到楊生班上找一名男同學，楊生身為風紀股長予以勸阻、請她離開；少女不滿向隔壁班的乾哥郭生告狀，郭生認為楊生沒給他面子，竟涉嫌持彈簧刀朝楊生頸部、胸部、背部狂刺，楊生送醫搶救至隔日不治。

案發後少年法庭即裁定將郭生收容，少女一度責付，後發現少女案發前另涉霸凌案，調查期間又涉本案且有疑似串證情形，今年1月8日裁定收容。

少年法庭在3月21日裁定後，須等無人抗告或抗告駁回，才會將卷證及2人正式移送，由於無人提起抗告，目前裁定已經確定；而檢方在週五接手後，若認有必要，可向少年法庭聲請將兩人羈押於少年觀護所，但因少事法規定「少年被告非不得已不得羈押」，是否聲押須視檢方決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法