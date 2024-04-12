台驊投控爆內線交易 董事長「真正的航海王」遭搜索約談

台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）

2024/04/12 18:44

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疑內線交易？台驊：配合調查 對財務業務無重大影響

〔記者王定傳／台北報導〕上市公司台驊投控（2636）傳出內線交易案，檢調獲報，台驊公司顏姓董事長等人，涉嫌在2020年5月間公司發布重訊「大聯大投資控股股份有限公司宣布收購本公司普通股相關事宜」的重大利多消息前後，利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，約談顏男等9人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

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依據台驊投控在人力銀行徵才網站介紹，台驊投控是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司，提供海運、空運、鐵路等多式聯運的國際段物流服務，及進出口報關、倉儲、運輸配送的內陸段物流服務；至於涉案的顏姓董事長，縱橫海運界超過40年，媒體稱他為「真正的航海王」。

檢調獲報，顏姓董事長等人本身就有參與大聯大投資控股收購台驊投控普通股事宜，竟於2020年5月間公司發布重大利多消息前後，涉嫌利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，約談顏男等9人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

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