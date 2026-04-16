盜墓嫌犯羈押！金門陳顯墓破案難度高 縣長率警誠心祭拜「有如神助」

金門古蹟「陳顯墓」遭盜挖破案。（記者吳正庭攝）

金門地檢署指揮專案小組偵辦金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖案，李姓男子今天遭拘提到案偵訊，檢方認李嫌涉犯刑法竊盜、毀損及違反文化資產保存法等罪嫌重大，且有反覆實施竊盜犯罪之虞，向法院聲押獲准。

金門縣長陳福海得知警方破案，第一時間前往縣警局金湖分局致贈加菜金，對員警案發後10天迅速破案表達肯定。

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陳顯墓相傳是地區4大風水名穴之1，清明時節夏興陳氏族人掃墓祭祖，發現墓龜破了一個大口，群情譁然，嘆此缺德之風不可長，盼警方盡快破案緝凶。

案發之初，辦案小組一度因該墓地地處偏遠，人跡罕至，現場無監視系統，無法立刻掌握特定對象，只能透過蒐集現場物證，擴大調閱數個月的路口監視器影像，逐筆過濾。

正當專案小組準備和路口監視器長期抗戰，案發隔日，縣長陳福海前往陳顯墓地關切，並率縣警局長黃壬聰、金湖分局長黃智銘、縣文化局長陳榮昌等人，在墓前誠心祭拜，祈求早日破案，心願似乎上達天聽，辦案人員當天就從相關影像找到重大突破，幹員透露：「真的是有如神助」。

專案小組發現，家住彰化縣的李姓男子涉有重嫌，2月初到金門，直到月底才離開，期間李嫌在金門踏勘了4、5處墓地，最後選擇有623年歷史的古墓下手，未料墓龜內有含糯米的三合土層，因質地堅硬，無法挖破，才未傷及墓室。

專案小組發現，20多歲的李嫌待業中，可能還是個生手，下手前雖小作了一下「功課」，去金寧鄉圖書館借了1本「金門的古墓與牌坊」當做參考書，終因天網恢恢，束手就逮。

陳福海及多位議員得知金湖分局破案，在下午前往分局為員警打氣，肯定連日來查案辛勞。金湖分局長黃智銘說，對於任何在金門犯案者，一定秉持除惡務盡的態度，全力查緝，絕不寬貸。

金門古蹟「陳顯墓」日前被發現遭盜挖，縣長陳福海（前）案發隔日前往祭拜，祈求早日破案。（曾逸仁團隊提供）

金門縣警察局金湖分局宣布古蹟「陳顯墓」遭盜挖破案，縣長陳福海前往致贈加菜金。（讀者提供）

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