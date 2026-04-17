德黑蘭大讓步？ 川普：伊朗同意交出「核塵埃」

川普週四步行前往白宮南草坪的「海軍陸戰隊一號」時告訴記者：「伊朗沒有核武，而且他們已同意這點。伊朗已同意這點，而且是非常強烈地同意。他們也同意把那些因我們以B-2轟炸機攻擊而深埋地下的核塵埃交還給我們。」（彭博）

美伊為期兩週的停火將於下週二屆滿，美國總統川普週四（16日）表示，伊朗已同意交出去年美軍空襲伊朗關鍵核設施後被埋在地下的「核塵埃」（nuclear dust）。如果這個發言屬實，這將是美國削弱德黑蘭製造核武能力的重要一步，但目前尚無伊朗方面立即證實做出這項讓步。

《華盛頓郵報》、《法新社》報導，「核塵埃」是川普用來形容那些高度濃縮鈾的說法。國際原子能總署（IAEA）表示，這些物質在美軍去年6月空襲伊朗3處關鍵核設施後，被埋在地下深處。這些高度濃縮鈾仍掌握在伊朗手中，美國將其視為安全威脅，因為這些材料可能被用來製造核武。

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川普週四步行前往白宮南草坪的「海軍陸戰隊一號」（Marine One）時對記者說：「伊朗沒有核武，而且他們已同意這點。伊朗已同意這點，而且是非常強烈地同意。他們也同意把那些因我們以B-2轟炸機攻擊而深埋地下的核塵埃交還給我們。所以我們和伊朗已有很多共識，我認為會發生一些非常正面、非常重要的事。」

但報導指出，目前伊朗方面並未立即表明，是否已在與美方及巴基斯坦居中協調者的會談中作出這項讓步。相較於伊朗長期宣稱並不尋求核武，如今若真的交出現有的濃縮鈾庫存，將是更具實質性的讓步；但若德黑蘭仍保有繼續濃縮鈾的能力，這項讓步的意義仍有限。

在停火前，川普曾要求美軍擬定一項高度危險且複雜的突襲計畫，在未獲伊朗同意的情況下飛入伊朗境內，取回這些放射性物質。但若要執行奪取「核塵埃」的軍事突襲計畫，將需要數百甚至數千名美軍深入伊朗境內，展開為期數週的回收任務，而且可能在敵火下進行。

伊朗先前曾拒絕美方要求其交出濃縮鈾庫存的提議，但在2月28日戰爭爆發前的談判中，曾暗示可將濃縮鈾「稀釋」至較低濃度。伊朗外交部週三（15日）也重申，德黑蘭擁有濃縮鈾的權利「不容置疑」，但濃縮程度則「可談判」。

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