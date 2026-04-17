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    首頁 > 國際

    川普宣布以色列、黎巴嫩同意停火10天 雙方睽違34年首度會晤

    2026/04/17 00:41 即時新聞／綜合報導
    黎巴嫩總統奧恩 （右）及以色列總理納坦雅胡 （左）。（法新社、路透檔案照，本報合成）

    黎巴嫩總統奧恩 （右）及以色列總理納坦雅胡 （左）。（法新社、路透檔案照，本報合成）

    美國總統川普於當地時間16日在社群平台「Truth Social」上宣布一項重大的外交突破。川普表示，他已分別與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）進行了「富有成效」的會談，兩國領導人已達成協議，將於美東時間16日下午5點（台灣時間17日清晨5點）正式展開為期 10天的停火，朝最終和平邁進。

    台灣時間17日清晨5點正式開始

    川普指出，在國務卿魯比歐（Marco Rubio）的促成下，以色列與黎巴嫩兩國代表已於本週二在華盛頓會面，這是雙方暌違34年來的首次會晤。為了延續此進度，川普已指示副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐以及參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）與雙方密切合作，務求達成持久性的和平協議。

    川普嗨喊︰這是我解決的第10場戰爭

    川普隨後補充，他將正式邀請納坦雅胡與奧恩前往白宮，進行自1983年以來兩國之間首次實質會談。川普自信地表示：「我曾榮幸地解決了全球9場戰爭，這將會是我的第10場。所以讓我們一起努力，完成這項任務！」

    美國總統川普在社群平台「Truth Social」上宣布以色列、黎巴嫩同意停火10天。（擷自「Truth Social」）

    美國總統川普在社群平台「Truth Social」上宣布以色列、黎巴嫩同意停火10天。（擷自「Truth Social」）

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