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    首頁 > 國際

    男童曾怨「怪叔叔」成最後警訊？京都殺人繼父求學經歷曝光！

    2026/04/17 08:50 即時新聞／綜合報導
    日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤3週後被發現陳屍山，37歲繼父安達優季15日坦承殺人棄屍，警方已於16日凌晨將他被捕。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤3週後被發現陳屍山，37歲繼父安達優季15日坦承殺人棄屍，警方已於16日凌晨將他被捕。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本京都府南丹市的11歲男童安達結希失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區，繼父安達優季16日被捕，坦承犯行，相關調查仍在進行中。日本媒體與網友陸續披露繼父與安達結希相關的細節，指出，安達結希生前曾向同學抱怨「家裡有個奇怪的大叔」、「一直在吵架」；有網友指出安達優季曾因外人說家人壞話而暴怒。

    綜合外媒報導，安達優季被捕後，承認將兒子安達結希的屍體遺棄在南丹市的森林中，並表示「毫無疑問是我幹的」。警方指出，安達優季供稱自己是單獨犯案，但警方發現，男童遺體在過去大半個月曾被多次移動，藏在南丹市內不同地點，最後才棄屍森林被發現。

    安達結希的同校家長透露，曾聽到安達結希抱怨「有個奇怪的大叔住進我家，一直在吵架」，鄰居也說安達結希與奶奶感情相當好，幾乎每天是由奶奶親自送到校車搭乘處。

    安達優季昔日同窗向媒體爆料，安達優季被祖母帶大，與同父異母的哥哥一起長大，祖孫之間感情很好，嫌犯中學時期，曾任學生代表，擅長踢球與成績不錯，在當時是風雲人物，但曾經有人說安達優季的父母壞話，讓他憤而摔桌，讓許多同學當場嚇到。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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