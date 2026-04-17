荷姆茲海峽遭封鎖 G7：準備好因應經濟衝擊

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天表示，荷莫茲海峽必須重新開放，「但不能不計代價」。他強調七大工業國集團（G7）領袖已做好準備，因應戰爭帶來的經濟衝擊。（路透）

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天表示，荷莫茲海峽必須重新開放，「但不能不計代價」。他強調七大工業國集團（G7）領袖已做好準備，因應戰爭帶來的經濟衝擊。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）在華府舉行春季會議，各國財長和央行總裁在場邊討論如何因應中東戰爭帶來的衝擊；此外，也討論對烏克蘭的支援，以及重要礦產的合作。

請繼續往下閱讀...

G7財長今天表示，中東戰爭造成全球經濟損失，必須盡快限制住。財長們重申「迫切需要朝著持久和平邁進」。

美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊後，德黑蘭隨即近全面封鎖荷莫茲海峽以示報復，能源價格從此飆升。

勒斯鳩說，G7各國對這場戰爭的整體感受，認為情況「嚴峻」。對於荷莫茲海峽遭到封鎖，他表示：「我們需要讓海峽開放，但不能不計代價。」

法國是今年的G7輪值主席國。勒斯鳩今天表示：「我們必須在接下來幾週，把握風險平衡的動向。」

他又說：「我們將在一個月後於巴黎再次見面，密切掌握情勢，評估影響。」

勒斯鳩強調：「如果需要採取行動，就像幾週前釋出戰略儲油一樣，我們會這麼做。」

他補充說：「我不想為了通過荷莫茲海峽，再多花一塊錢。」

他說：「和談持續在進行，對此我們表示肯定，也盼和談有成果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法