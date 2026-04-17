不甩蕭敬嚴初選勝出！何元楷立院謝票逾20名藍委站台喊「支持正藍軍」

何元楷直接宣布初選通過，今在立法院舉辦謝票記者會，超過20位藍委出席站台。（記者叢昌瑾攝）

國民黨新北第11選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷直接宣布初選通過。何今在立法院舉辦謝票記者會，超過20位藍委出席站台，高喊「支持正藍軍、何元楷加油」。

出席的國民黨立委包括包括羅智強、羅廷瑋、邱鎮軍、謝龍介、黃仁、陳菁徽、廖偉翔、馬文君、葛如鈞、林倩綺、蘇清泉、翁曉玲、黃健豪、林德福、游顥、鄭正鈐、賴士葆、黃建賓、王育敏、林沛祥、涂權吉、魯明哲、呂玉玲。

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何元楷哽咽表示，他接下來有一個行動、兩個目標，行動是要每天拜票和謝票，目標則是一定會全力以赴輔選李四川當選新北市長，並用感恩的心來為國民黨贏下這一席議員，看到這麼多委員為他相挺，真的很感動。

羅智強表示，萬分感謝立法院好同志、好夥伴。今天為什麼要站出來？因為何元楷就是正藍軍，從來不當牆頭草，不會因為綠媒通告費很香就跑去賺。羅也說，國民黨立委徐巧芯不是為了何元楷或自己講話，而是為了國民黨的是非和公道講話，如果我們不能為正藍軍的年輕人去做出最重要的選擇，不就是告訴國民黨年輕人，今天藍綠在戰的時候，可以拿小刀背刺自己黨嗎？支持正藍軍，國民黨在汐萬金絕對不能掉。

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