為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不甩蕭敬嚴初選勝出！何元楷立院謝票逾20名藍委站台喊「支持正藍軍」

    2026/04/17 10:20 記者劉宛琳／台北報導
    何元楷直接宣布初選通過，今在立法院舉辦謝票記者會，超過20位藍委出席站台。（記者叢昌瑾攝）

    何元楷直接宣布初選通過，今在立法院舉辦謝票記者會，超過20位藍委出席站台。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨新北第11選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷直接宣布初選通過。何今在立法院舉辦謝票記者會，超過20位藍委出席站台，高喊「支持正藍軍、何元楷加油」。

    出席的國民黨立委包括包括羅智強、羅廷瑋、邱鎮軍、謝龍介、黃仁、陳菁徽、廖偉翔、馬文君、葛如鈞、林倩綺、蘇清泉、翁曉玲、黃健豪、林德福、游顥、鄭正鈐、賴士葆、黃建賓、王育敏、林沛祥、涂權吉、魯明哲、呂玉玲。

    何元楷哽咽表示，他接下來有一個行動、兩個目標，行動是要每天拜票和謝票，目標則是一定會全力以赴輔選李四川當選新北市長，並用感恩的心來為國民黨贏下這一席議員，看到這麼多委員為他相挺，真的很感動。

    羅智強表示，萬分感謝立法院好同志、好夥伴。今天為什麼要站出來？因為何元楷就是正藍軍，從來不當牆頭草，不會因為綠媒通告費很香就跑去賺。羅也說，國民黨立委徐巧芯不是為了何元楷或自己講話，而是為了國民黨的是非和公道講話，如果我們不能為正藍軍的年輕人去做出最重要的選擇，不就是告訴國民黨年輕人，今天藍綠在戰的時候，可以拿小刀背刺自己黨嗎？支持正藍軍，國民黨在汐萬金絕對不能掉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播