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    首頁 > 社會

    涉詐健保費300多萬 新北菡生婦幼診所院長150萬交保

    2026/04/17 10:58 記者王定傳／台北報導
    新北板橋菡生婦幼診所。（擷取自Google map）

    新北板橋菡生婦幼診所。（擷取自Google map）

    新北市菡生婦幼診所疑以不實診斷證明、病歷等詐領健保費，金額初估300多萬元；新北地檢署昨指揮新北市調查處搜索菡生婦幼診所等5處，帶回16人，今訊後依詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知院長邱淑芳150萬元交保、副院長林文傑120萬元交保。

    其他涉案人員部分：郭姓醫師80萬元交保、林姓醫師50萬元交保、3名護理師3萬至8萬元不等金額交保，9名產婦中有2人交保5萬，其餘限制住居。

    診所是在昨天於臉書貼出公告，婦產科因臨時配合主管機關作業流程，16日門診暫停服務；消息一出，引發社群平台討論，有民眾目睹很多穿卡其色背心的人，一箱一箱的往外搬用白色箱子裝的資料，更有民眾猜測，目前看來似乎直接被搜索。

    據了解，該診所疑涉從2020年至2025年間，以不實診斷證明及病歷等，將產婦自願剖腹生產偽造成具適應症剖腹生產，以此向詐領健保差額，初估約300多萬元；產婦也以此向申請商業保險理賠初估約500多萬元。

    檢察官昨指揮新北處搜索菡生婦幼診所等5處，帶回16人，經漏夜複訊後後依詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知院長邱淑芳、副院長林文傑等人交保，將繼續清查有無更多詐領件數、金額、人數，持續朝詐欺及業務登載不實等罪嫌偵辦。

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