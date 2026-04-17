3月才來訪！美跨黨派參議員致函朝野立委 預告華府數週內批准對台軍售

賴清德總統（右）3月30日在總統府接見來訪的美國民主黨聯邦參議員夏亨（中），與共和黨參議員匡希恆（左）。（歐新社檔案照）

台灣立法院延宕國防特別預算案的審議，上月底才訪台的美國跨黨派參議員，14日共同致函表達關切。包括美國參議院外交委員會首席議員夏亨、參議員匡希恆、堤里斯以及羅珊等四人致函台灣立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及外交國防委員會立委陳冠廷、牛煦庭與王安祥。信中除敦促立法院儘速通過國防特別預算案，也提到美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。

針對行政院版國防特別預算案的國防自主部分，藍白均不願納入，但這四位參議員在信中特別寫道：「我們敦請立法院批准國防特別預算案，不僅是為了採購美方軍備，更是為了加速台灣內部不對稱戰力的生產。」明確表達對政院版的支持。

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信函首先提到今年3月31日在台北立法院受到熱情接待，並能與朝野立委共同討論美台夥伴關係。而在結束台北行程並續訪東京與首爾後，他們更加確信，台灣必須投資關鍵戰力，以嚇阻來自日益挑釁的中華人民共和國之侵略。

針對下一波的軍售案，信函指出，在與立法院以及賴總統及其國安團隊的討論中，注意到台灣方面對華府的一致要求：即美國應履行其承諾，交付重要防衛性武器軍售案。這些軍售項目包括反無人機設備、整合戰鬥指揮系統，以及用以增強台灣防空能力的中程彈藥。美國國會全力致力於如期向台灣交付關鍵戰力，我們預計這些待處理的軍售案將在未來幾週內公布。

參議員們說，我們也敦請立法院批准國防特別預算案，這不僅是為了採購美國軍備，更是為了加速台灣不對稱戰力的生產。烏俄戰爭與伊朗的中東戰事已經證明，現代戰場所需要的正是如台灣中科院正開發的那種低成本且具動態性的系統。北京正試圖通過跨海峽的軍事侵略和單方面的政治統戰來測試底線。此時，沒有什麼比台灣投資於根植於在地生產的長期嚇阻力，更能傳遞堅定的決心。

參議員們進一步表示：「美國與台灣人民的夥伴關係堅如磐石，這建立在共同的民主價值、深厚的經濟聯繫，以及對印太地區和平與穩定的承諾之上。美國國會將繼續作為我們夥伴關係的積極守護者與管理者，支持台灣抵禦北京持續不斷的脅迫。」

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