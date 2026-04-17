諷尹乃菁超速嘴快逼慘黨內大老 張育萌：為了扯賴清德不擇手段

國民黨文傳會主委尹乃菁近日突指控，國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，並質疑與總統賴清德有關。不過根據警方調查，證實該裝置為「防丟定位器」。圖為李乾龍提供的追蹤器黑白影印相片。（記者徐聖倫翻攝）

國民黨文傳會主委尹乃菁近日突指控，國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，並質疑與總統賴清德有關，但李婉拒報案。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，一開始尹乃菁還聲稱追蹤器都有保全證據，但不能公開，但在警方介入調查後，李乾龍先是推說「記不清楚了......」，之後又稱「垃圾車收走了」，讓張育萌大酸，「尹乃菁自己超速嘴快，為了扯賴清德不擇手段，搞這齣自己又不願負責，最後被警察約談的又是李乾龍」。

國民黨文傳會主委尹乃菁指稱，國民黨副主席李乾龍的座車遭裝追蹤器，還收到恐嚇信，她更點名總統賴清德稱，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。不過根據警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。

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張育萌在臉書發文指出，尹乃菁上任不到一個月就世紀翻車，硬扯李乾龍被裝追蹤器，害黨內大老被警察追著約談，像做錯事的小孩一樣支支吾吾說「記不清楚了......」、「垃圾車收走了」。

張育萌表示，尹乃菁前天開記者會神秘兮兮地說「副主席在車子後照燈的地方，發現追蹤器」。爆完這個料，尹乃菁還加碼聲稱「身為在野黨，被掌握情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段，在我們的車上裝這個追蹤器，司空見慣，這也不是第一次了」。

張育萌質疑，尹乃菁的意思是，李乾龍或黨主席三天兩頭就發現追蹤器，但以前都一聲不吭？張育萌直言，他跟尹乃菁唯一的共識，就是她說「在正常民主國家，這是非常非常非常嚴重的事情。」但哪個民主國家最大在野黨，一天到晚「被裝追蹤器」，會「很寬厚」就想說算了？這根本國安漏洞吧？

張育萌諷刺，尹乃菁繼續飆車，還批說「不要說車子了，我們的手機、我們的訊息各方面，通通都其實在被情治系統所監聽之中」——尹乃菁說要不是國民黨空前團結、做好保密，賴清德總統就會派側翼網軍，擾亂鄭麗文「訪問大陸的行程」。

張育萌對此笑稱，「呼叫黃國昌，這才叫科幻小說吧？百年大黨的文傳會，怎麼變成『被迫害妄想症的集體取暖』」。他也質疑昨天一早尹乃菁被問到追蹤器，還信誓旦旦說，追蹤器都有保全證據，但不能公開。不只如此，李乾龍還收到「恐嚇信」。

張育萌質疑，尹乃菁真的是法盲。因為裝追蹤器涉及的是「妨害秘密」，是告訴乃論，所以如果李乾龍裝睡到底，堅持不報警、不提告，這件事可能就翻頁了。但尹乃菁一說有恐嚇信，那不得了了。「恐嚇罪」是公訴罪，檢察官可以主動偵辦，這下好了，新北市警局主動請地檢署指揮偵辦。

張育萌酸，最好笑的是，新北市警局立刻打電話給李乾龍。李乾龍拒絕報案受理，也不透露案情。警局怕出事，昨天早上又拉三重分局和刑警大隊，約李乾龍在新莊見面。李乾龍眼見一堆警察，還是拒絕報案，也不肯做筆錄，不願提供任何紀錄。警局說可以提供李乾龍人身安全、住居所安全，以及座車安全的每天檢測，但李乾龍通通婉拒。

張育萌表示，警察請李乾龍交代「追蹤器」的案情，李乾龍說是汽車保養時，司機發現的。一聽到這樣，警局就決定之後，要偵訊汽車司機，還要去查訪汽車保養廠，追查保養的電腦紀錄。警察局都做到這樣了，李乾龍還是不肯提供恐嚇信影本，不透露信的內容，又說追蹤器已經「丟棄了」，無從追查。現在從頭到尾，只有一張模糊的照片。

張育萌說，警察問「什麼時間丟棄的？」李乾龍說「記不清楚了⋯⋯」警察再追問「丟到哪裡？」他說「垃圾車收走了」對此張育萌直言，不是啊，尹乃菁不是才自信爆棚說「證據都有保全」嗎，怎麼過不到24小時，就風雲變色。

張育萌酸，「我真的笑到氣喘」。尹乃菁口中，被裝追蹤器「敦厚」的副主席李乾龍，怎麼才像做錯事的被告，被警察追著做筆錄，還一問三不知。李乾龍一定覺得自己超衰，尹乃菁自己超速嘴快，為了扯賴清德不擇手段，搞這齣自己又不願負責，最後被警察約談的又是李乾龍。

張育萌在文末也諷刺，尹乃菁沒事找事、逼慘高齡76歲的黨內大老，這種政黨真的也是世界奇觀。

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁聲稱黨籍副主席李乾龍座車於去年11月遭裝追蹤器，昨日新北市警察局也拜訪李乾龍詢問是否需報警但被婉拒。（資料照）

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