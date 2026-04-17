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    首頁 > 生活

    進喔！白沙屯媽祖刈火圓滿 凌晨登轎展開4天回鑾行程

    2026/04/17 01:28 記者李文德／雲林報導
    白沙屯媽祖凌晨0點57分從北港朝天宮起駕，展開4天回鑾行程。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖凌晨0點57分從北港朝天宮起駕，展開4天回鑾行程。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯拱天宮媽祖往北港朝天宮進香，昨晚（16日）完成「刈火」儀式，白沙屯媽祖登轎，鑾轎今天凌晨起駕回鑾，預計4月20日下午4點10分返抵拱天宮。

    白沙屯媽祖昨天從虎尾天后宮起駕，鑾轎一路沿著145縣道快速行進，中午11點01分抵達北港朝天宮，比去年提早1小時21分。不少人驚呼，「粉紅超跑」稱號果然並非浪得虛名。

    重頭戲刈火儀式昨晚9點起登場，近千名香燈腳一同誦念超過1600張疏文，逐一放入「萬年香火」爐，場面壯觀。刈火儀式長達約2個小時50分，全數疏文深夜11點48分焚燒完畢，朝天宮住持會茂法師誦讀經文後，今天凌晨0點10分以火杓掏引萬年香火到拱天宮火缸，送入香擔，貼上封條，交由拱天宮香擔組人員護送回宮。

    今天凌晨0點17分，一陣陣「進喔！進喔」呼喊聲中，爐主媽、山邊媽、白沙屯媽祖依序登轎，0點57分鑾轎正式出廟，開始4天的回鑾行程，預計4月20日下午4點10分返抵白沙屯拱天宮，5月1日凌晨0點35分開爐。

    萬年香火掏引到火缸，送入香擔，貼上封條，交由白沙宮拱天宮香擔組人員護送回宮。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    萬年香火掏引到火缸，送入香擔，貼上封條，交由白沙宮拱天宮香擔組人員護送回宮。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    「進喔！進喔！」爐主媽、山邊媽、白沙屯媽祖依序登轎。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    「進喔！進喔！」爐主媽、山邊媽、白沙屯媽祖依序登轎。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    粉紅超跑凌晨0點57分從北港朝天宮起駕，展開4天的回鑾行程。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    粉紅超跑凌晨0點57分從北港朝天宮起駕，展開4天的回鑾行程。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

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