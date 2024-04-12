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花蓮強震》中央賑災專戶捐款衝8.6億元 最大筆款項曝光！

花蓮強震釀成嚴重災情，截至12日下午4點，賑災基金會收到愛心款項合計8億5977萬2293元。 （資料照）

花蓮強震釀成嚴重災情，截至12日下午4點，賑災基金會收到愛心款項合計8億5977萬2293元。 （資料照）

2024/04/12 18:38

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮強震釀成嚴重災情，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會接受各界捐款，賑災基金會今（12日）指出，截至今天下午4點收到愛心款項合計8億5977萬2293元，其中最大筆捐款為嘉里大榮物流大股東台灣嘉里投資（同是馬來西亞郭氏集團），單筆就捐出4000萬元賑災。

賑災基金會統計，4月4日起至4月12日下午4點，已收到愛心款項合計8億5977萬2293元，總捐贈筆數達13.8萬多筆，分項為臺灣土地銀行帳戶7億0618萬5824元、挖貝集資平台專案4862萬6860元、LINE Pay愛心捐款1億0495萬9609元。

經臺灣土地銀行統計，目前最大筆捐款為嘉里大榮物流大股東台灣嘉里投資（同是馬來西亞郭氏集團）捐款新台幣4000萬元；另日商SMC CORPORATION也捐贈日幣8000萬元（折合新台幣約1673萬餘元），SMC於官網表示，對台灣東海岸地震罹難者致哀並對災民致以深切慰問，捐助款項用以協助救災及災區振興。

賑災基金會指出，善款使用方式分為法定賑助及專案賑助兩類，排除公務預算後撥用，賑災基金會並將配合相關單位申請迅速撥款，事後嚴格查核；其中法定賑助依賑災基金會編訂的各項作業要點辦理，各縣市政府彙整資料後造冊申請賑助，亦可預撥費用，以利地方政府迅速發用。基金會也會依勸募條例規定，辦理公開徵信，確保從勸募到使用，完全公開透明。

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