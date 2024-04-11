為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

求復合恫嚇前女友「要死一起死」 男遭判刑5月

洪姓男子與女友分手後，被控跑到女友上班、住處等她，還打電話到前女友公司恐嚇「要死一起死」，基隆地院審理後，將洪男依恐嚇罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

洪姓男子與女友分手後，被控跑到女友上班、住處等她，還打電話到前女友公司恐嚇「要死一起死」，基隆地院審理後，將洪男依恐嚇罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

2024/04/11 22:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕洪姓男子與女友分手後，被控跑到女友上班、住處等她，還用手機打電話到前女友公司恐嚇：「要不停騷擾你」、「同歸於盡」、「要死一起死」，嚇得前女友報警提告。基隆地院審理後，將洪男依恐嚇罪判處5月徒刑。

洪姓男子2019年前與小娟（化名）交往，3年前與小娟分手後，洪男多次要求復合遭拒，被控跟蹤、騷擾小娟，影響小娟生活。

小娟指控，2年前9月間，洪男不僅跑到她上班處所等她下班，她新北市汐止住處等她回家，還用手機打到她上班處所要求見面，最後一次甚至恫嚇她：「要不停騷擾你」、「同歸於盡」、「要死一起死」。

法院審理時，洪男坦承他確實有跟蹤與打電話給小娟，也承認也說：「要死一起死」、「同歸於盡」，但不是要殺小娟，是因為小娟欠他錢，他為了小娟能還他錢，才說「要死一起死」，不是真的要殺她；他甚至沒有打過小娟，小娟何來心生畏懼。

判決指出，洪男辯稱是因為小娟積欠他債務未清，才跟蹤、騷擾小娟，縱然洪男是因為向小娟催債，也應循正當司法途徑解決彼此民事紛爭，卻以跟蹤、與出言「要死一起死」等恐嚇手段討債，已逾越社會通念所能忍受界限，因此依恐嚇罪判洪男5月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「不要雌競不要罵女生」 朱軒洋女友Cindy火力再開：別撒野
2024/04/02 19:42

「不要雌競不要罵女生」 朱軒洋女友Cindy火力再開：別撒野
妹子首次愛愛問「要動嗎」？ 老司機曝「這姿勢」危險：看見人生跑馬燈
2024/04/07 22:59

妹子首次愛愛問「要動嗎」？ 老司機曝「這姿勢」危險：看見人生跑馬燈

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
朱軒洋認劈腿吳卓源！曾大方談感情觀：相信一見鍾情
2024/04/02 19:04

朱軒洋認劈腿吳卓源！曾大方談感情觀：相信一見鍾情
Karina李宰旭認愛5週掰了！韓媒分析2原因釀分手
2024/04/02 11:32

Karina李宰旭認愛5週掰了！韓媒分析2原因釀分手

免充電的電車？e-POWER車主老實說
幽會吳卓源新聞發布前一晚 朱軒洋被爆曾問Cindy「要不要分手」
2024/04/10 12:16

幽會吳卓源新聞發布前一晚 朱軒洋被爆曾問Cindy「要不要分手」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播