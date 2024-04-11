求復合恫嚇前女友「要死一起死」 男遭判刑5月

洪姓男子與女友分手後，被控跑到女友上班、住處等她，還打電話到前女友公司恐嚇「要死一起死」，基隆地院審理後，將洪男依恐嚇罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

2024/04/11 22:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕洪姓男子與女友分手後，被控跑到女友上班、住處等她，還用手機打電話到前女友公司恐嚇：「要不停騷擾你」、「同歸於盡」、「要死一起死」，嚇得前女友報警提告。基隆地院審理後，將洪男依恐嚇罪判處5月徒刑。

洪姓男子2019年前與小娟（化名）交往，3年前與小娟分手後，洪男多次要求復合遭拒，被控跟蹤、騷擾小娟，影響小娟生活。

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小娟指控，2年前9月間，洪男不僅跑到她上班處所等她下班，她新北市汐止住處等她回家，還用手機打到她上班處所要求見面，最後一次甚至恫嚇她：「要不停騷擾你」、「同歸於盡」、「要死一起死」。

法院審理時，洪男坦承他確實有跟蹤與打電話給小娟，也承認也說：「要死一起死」、「同歸於盡」，但不是要殺小娟，是因為小娟欠他錢，他為了小娟能還他錢，才說「要死一起死」，不是真的要殺她；他甚至沒有打過小娟，小娟何來心生畏懼。

判決指出，洪男辯稱是因為小娟積欠他債務未清，才跟蹤、騷擾小娟，縱然洪男是因為向小娟催債，也應循正當司法途徑解決彼此民事紛爭，卻以跟蹤、與出言「要死一起死」等恐嚇手段討債，已逾越社會通念所能忍受界限，因此依恐嚇罪判洪男5月徒刑。

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