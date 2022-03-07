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    台中惡火6死》包租婆重回火場哽咽：對不起死者

    莊婦今天凌晨出院後隨即被警方帶回詢問。（記者許國楨攝）

    莊婦今天凌晨出院後隨即被警方帶回詢問。（記者許國楨攝）

    2022/03/07 11:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區興中街大樓惡火造成6死6傷，疑因69歲的女房東莊麗卿在大樓堆積大量回收雜物，導致火災來的又急又快，竄燒迅速，造成住戶逃生困難，進而釀成重大傷亡，自身也受傷的莊婦今天凌晨出院隨即被警方帶回訊問，上午回現場釐清案情時，雖一度哽咽說：對不起死者，仍已挽不回寶貴的6條人命。

    台中市消防局初步調查，該7層樓的樓梯間，全部堆滿莊婦撿拾回來的資源回收物，她甚至不出租2樓，將2樓空間全部用來堆置回收雜物，導致火勢一發不可收拾，又影響居民逃生，疑是這場火警導致重大傷亡的關鍵原因，警、消昨晚到醫院向輕傷的莊婦詢問案發過程。

    莊婦說，她搭乘電梯到2樓（當時尚未停電），電梯一開，就見到猛烈煙火，她退回電梯，之後，被困在電梯（可能斷電導致電梯停止），被消防員救出，而她今天凌晨出院後，也隨即被轄區市警一分局大誠所帶回偵訊，今天上午則回到現場接受檢方進一步訊問協助火調。

    她面對媒體詢問低頭並以連帽外套遮臉，不發一語，僅勉強擠出一句「對不起死者」，後續案情正由檢警及消防局釐清，不排除朝過失致死及公共危險等罪嫌究辦；據了解，該棟大樓原先是飯店，是地下1層地上7樓的RC構造建物，過去曾被稱做「偷情飯店」，後來改成41間出租套房，每間套房出租價格落在5千到7千元不等。

    莊婦也透露，41間出租套房僅租出12間，與傷亡人數相當吻合，但未與子女同住的莊婦，靠著收租應能安逸度日，為何還要撿拾資源回收，莊婦是否僅是人頭，抑或有實際收租者，仍需進一步釐清。

    莊婦今上午回火場協助火調。（記者許國楨攝）

    莊婦今上午回火場協助火調。（記者許國楨攝）

    現場仍可見到大量的資源回收物。（記者許國楨攝）

    現場仍可見到大量的資源回收物。（記者許國楨攝）

    消防人員回現場火調。（記者許國楨攝）

    消防人員回現場火調。（記者許國楨攝）

    消防人員回現場火調。（記者許國楨攝）

    消防人員回現場火調。（記者許國楨攝）

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