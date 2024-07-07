添利器！ 台中公益團體偕「亞洲車神」 贈消防局多功能越野救災車

捐贈儀式今日在消防局前廣場舉行。（台中市消防局提供）

2024/07/07 16:37

〔記者許國楨／台中報導〕長年幫助偏鄉弱勢、照料山區老幼及贊助青棒隊的公益團體「大蘋果小太陽活力平台」，7日偕同「亞洲車神」陳和皇，捐贈一輛約700萬的「多功能越野救災車」，供台中市消防局救災使用，也在捐贈儀式現場實際操作多功能越野救災車及各式裝備器材，模擬展演救災情境，希提升救災能量、強化消防救災安全。

「大蘋果小太陽活力平台」在創辦人陳圓圓帶領下，長年默默支持消防救災單位，捐贈多輛特殊救災車輛予各地消防局，平台裡百餘名慈善成員集合愛心幫助偏鄉弱勢、協助青年棒球隊、照料山區年邁老人及幼童，更於前年疫情期間協助各地消防局改裝防疫救護車（隔離倉），並捐贈第一線救護人員防護面鏡、隔離衣及口罩，行動力極強。

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而今天捐贈的多功能越野救災車，是由多次代表台灣參加國際拉力賽獲得冠軍，有「亞洲車神」之稱的陳和皇負責打造，陳表示，深知政府機關對於重機械維護之困難，特別捐贈此車輛未來10年之維護保養工程及費用。

冀望消防局同仁能在無後顧之憂下，完善學習如遭遇震災、軍事戰爭等路面破碎或隆起時，如何發揮該車越野性能，能深入災區把握黃金救援時間，使搶救工作更有效率。

台中市消防局長孫福佑表示，此多功能越野救災車具有越野、除障、破壞、挖掘、吊掛及水霧滅火降温功能，可對本市垃圾掩埋場、廢棄物、鐵皮屋火警及車輛墜落、車體破壞、船艇及車輛吊掛、穩固等之救援工作進行全面性支援，希望同仁能廣泛運用於各式災害救援，讓消防搶救更安全、更有效率。

捐贈儀式今日在消防局前廣場舉行。（台中市消防局提供）

現場實際操作多功能越野救災車及各式裝備器材，模擬展演救災情境。（台中市消防局提供）

「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓。（台中市消防局提供）

「亞洲車神」陳和皇（圖中間）。（台中市消防局提供）

多功能越野救災車。（台中市消防局提供）

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