富家千金 遭詐1.1億…拒報案

2024/04/14 05:30

〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕一名退休女董遇「假檢警」詐騙，被詐走一億八千多萬元天價。詐騙集團伎倆隨著時代演進而更新，如今已進入「混和雙打（雙詐）」模式，他們現在會根據得到的被害人身家背景資料，先以「假投資」誘人上鉤，再搭配「假檢警」恐嚇；若遇宅男宅女，則改以「假交友」溫馨問安，再輔以「假投資」方式誘人投入錢財，令被害人防不勝防。

假檢警手法來自於早年檢察官、警察權力大，不少長者對檢警權威又敬又怕，詐團掌握此心態，編織理由向民眾行騙，但招數用老，多數民眾不會上當。

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近年改為盛行假投資詐術，詐團在網路平台大打廣告，冒充知名人士誆稱投資一本萬利，但在政府全面宣導打詐下，這招已逐漸受限。

假檢警老梗會變種

詐團因此又推出「混和牌」，民眾若受利之所誘而投入「快又好賺」的投資方案，可能自知會有風險，難免擔心害怕，投資時裹足不前，此時詐團就派出「假檢警」上陣，自認牟利方式恐會觸法的被害人一心虛，就會被假檢警予取予求。

警方也發現，「假交友」模式也開始混種變異，宅男宅女或孤單寂寞的單身男女，在網路交友聊天室突然遇到高階白階或社會菁英身分前來搭訕，每日噓寒聞暖，甚少不心動，待被害人春心一動，詐團再使出「很好的投資管道」，希望「共築美好未來」，往往沒見到面，錢已被騙走。

警循線登門 才承認

北市警方清查一件人頭帳戶的資金住來中，查出國內某知名富豪的千金也遭騙，匯往境外銀行的金額高達一億一千多萬元，指派轄區分局前往調查，該女原本拒絕不承認被騙，也不願意報案，警方出示證據相勸，她才承認受詐。

留心關鍵字 防受害

警方提醒，假檢警手法常用的關鍵字有「身分被冒用」、「要監管帳戶」、「不配合會變成共犯」等，民眾若接獲可疑電話，可撥一六五反詐騙專線或一一○向警方求助。

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