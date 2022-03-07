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    台中惡火6死》男子訪友遇火劫 6樓墜落遮雨棚逃死劫

    台中興中街大火，住戶站在６樓遮雨棚逃生。（翻攝自記者爆料網）

    台中興中街大火，住戶站在６樓遮雨棚逃生。（翻攝自記者爆料網）

    2022/03/07 12:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中區興中街7層集合式住宅昨天大火造6死6傷重大傷亡，目前死者身分還在清查，一早傳出7樓頂再發現嬌小屍體為女屍為誤傳，證實是住戶養的羊，而昨天一名逃生袁姓男子從6樓遮雨棚墜樓，造成臉部及腰椎受傷，未傷及神經，四肢也能動，不幸中的大幸，手術治療後不會有大礙，姊姊表示，弟弟是去訪友，與2名友人躲到遮雨棚，他一時踩空墜落，掉到樓下遮雨棚或車子有緩衝，保住性命。

    興中街住宅大火造成6人受傷，市長盧秀燕今天上午到中國附醫探視袁男及家屬，袁男的姊姊說，弟弟是去訪友，在屋內聞到煙味要逃生，3人一開門就看到火勢衝進來，轉而逃往陽遮雨棚，他與朋友情侶逃到6樓的遮雨棚，他一時踩空墜樓，事後仍餘悸猶存，

    中國附醫總院長周德陽表示，袁男臉部多處撕裂傷、第2節腰椎破裂，送加護病房及手術。另外他的朋友情侶（50歲及47歲）為一般嗆傷，已經出院。

    另3名傷送澄清醫院平等院區，50歲邱姓男子雙手手指有多處撕裂傷，頭髮灼傷以及嗆傷，血氧偏低，送加護病房全罩式給氧氣治療，另54歲鄧姓男子右手及右膝有擦傷，輕微嗆傷，急診治療中，而69歲莊姓婦人也是屋主及房東因受電梯吸入濃煙，送醫時因害怕全身發抖盜汗，建議住院觀察，但她昨晚10點多已自行辦理離院。

    盧秀燕到醫院探視墜樓袁姓男子的姊姊。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕到醫院探視墜樓袁姓男子的姊姊。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫總院長說明傷者傷勢。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫總院長說明傷者傷勢。（記者蔡淑媛攝）

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