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    「台南學甲前分局長」淪街友？中警找到本尊揭真相

    藝人「薔薔」採訪一位街友，他自稱過去曾任台南學甲分局長，但台中市警局第一分局找到他，發現全都是瞎掰。 （記者張瑞楨翻攝自YouTube）

    藝人「薔薔」採訪一位街友，他自稱過去曾任台南學甲分局長，但台中市警局第一分局找到他，發現全都是瞎掰。 （記者張瑞楨翻攝自YouTube）

    2025/02/21 10:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕從《我愛黑澀會》出道的女星「薔薔」林嘉凌，日前發布一段她在台中市採訪街友（遊民）的影片，影片中有一位街友，竟自稱過去曾任台南學甲分局長，從警長達26年，但因貪心好賭，最後慘賠4500萬元，淪落睡在街頭，台中市警局火速調查此事，發現竟是虛構，這名男子是68歲的陳姓街友，平時於台中火車站周邊活動，並無任何警界任職紀錄。

    警方查證的方法，是找到他本人，取得真實姓名等個人資料後，查詢警方人事系統，發現他根本沒有任何從警記錄，不過，陳姓街友還是宣稱他曾擔任分局長，但並非台南學甲分局長，而是台南的另一分局的分局長，說法不斷改變。

    薔薔（林嘉凌）於本月19日在YT頻道上發布一段影片，指稱「分局長變街友」，這名受訪的街友宣稱，自己於1986（民國75年）從警，曾擔任台南學甲分局長職務，卻因賭博業者慫恿投資插乾股，一年最高賺1800萬元，他在退休之後，於疫情3年期間，玩百家樂慘賠4500萬元，最終淪為街友，此人甚至無奈說，「退休了還不是跟死老百姓一樣」。

    中市警局第三分局（轄區包括台中車站）針對上述影片，尤其是受訪街友自稱曾任「台南學甲分局長」，因接觸百家樂後慘輸4500萬元，之後賠光家產流落街頭而成為遊民一事進行了解，昨天（20日）找到這位街友，發現該男子真實身分是68歲的陳姓街友，平時於台中火車站周邊活動，他一生中並無任何警界任職紀錄，且陳男說詞反覆無常，所稱實屬虛構。

    第三分局強調，針對涉及公共人物或特定身分的訊息，應審慎查證後再行發布，以免造成誤解或影響社會觀感，另外，陳男僅因網紅採訪而為陳述（說謊），言論中未涉及恐嚇或影響公眾安全，這些瞎掰之詞，警方認為應屬言論自由範圍，不構成刑事案件或行政裁罰。

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