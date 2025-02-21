誆海外投資詐傳產老董50億 男特助收押、詐欺女聲押

女子羅佩雯涉詐欺已故老董被聲押。（讀者提供）

2025/02/21 12:25

〔記者王定傳／台北報導〕曾利用「買機票賺差價」詐騙親友2738萬的女子羅佩雯，服刑出獄後疑與前臺雅集團董事長沈裕雄（2023年間過世）的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，涉以投資海外機票、移民投資等手法，騙走沈裕雄逾50億，台北地檢署週一指揮調查局新北市調查處發動搜索，訊後將鄭嫌聲押禁見獲准，羅女昨到案，檢察官訊問候今日上午依涉詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌聲押禁見羅女。

曾在旅行社擔任票務工作的羅佩雯，曾以投資購買機票賺差價為由，欺騙親友得手2738萬餘元，法院最後依詐欺罪，判處羅女1年8月徒刑確定。

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據了解，羅女出獄後結識鄭嫌，再透過鄭認識沈裕雄後，與鄭嫌聯手向沈誆稱，海外高端客戶有大量機票購票需求，並可從航空公司獲得高額回饋金，聲稱報酬投報率最低38.8％，最高70％，平均48％，勸沈投資，另以能透過關係取得特殊投資移民管道，從2019年起至2023年間，陸續從被害者手中詐得逾50億元。

沈裕雄的妻子在沈男過世後，清查資產才驚覺此事，且發現羅女疑似把詐欺所得拿去購買海外房地產，甚至買了一堆名牌包、精品炫富，因此對2人提告。

檢察官於2月18日指揮調查局新北市調查處，兵分6路，前往羅女及鄭男的住居所，以及鄭男擔任負責人的九禹公司、羅女任負責人的熙羅公司等處搜索，並約談2人，但羅女當天並未到案，檢察官訊後先將鄭嫌聲押禁見獲准，羅女昨在律師陪同下主動到案，檢方今訊後以詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌聲押羅女。

沈裕雄是前臺雅集團董事長，他是從成衣製造業發跡，跨足不動產領域與金融領域，他並成立臺雅國際慈善基金會行善，未料，2023年10月間突然過世。

隱餐飲集團負責人鄭淳駿。（取自聖約翰科技大學官網）

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