「法官過勞 團隊難辭其咎」許宗力：爭取修法增員額

司法院長許宗力（右）發出「給法官的一封信」，允諾爭取更多人力投入審判業務。（資料照）

2024/04/14 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院第五十二期第一名結業的士林地院法官李昭然，十一日深夜墜樓死亡，事件發生後，司法院長許宗力發出「給法官的一封信」，坦言讓法官及同仁們長期在過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎，正研擬修法，爭取更多人力投入審判業務。

司法院長發出給法官的一封信

許宗力表示，讓法官及同仁們長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎，法官如果需要協助，請勇敢主動向院長提出。司法院正研擬修正法院組織法等法規，希望突破總員額法的司法人員員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務。

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稱新措施追不上案件增加速度

許宗力指出，這幾年來司法院多管齊下，包括增補審判人力、爭取修改總員額法、增加司法機關總員額一千一百人，二○一六年至二○二三年間，共增加一二四名法官、三三七名書記官、四二六名法官助理，讓每一全股法官都擁有一位法助。

另推動裁判書簡化方案、修正刑事訴訟法「限縮第三審上訴」及「擴大第一審獨任審理範圍」；修正民事訴訟法的訴訟費用規定，避免耗費司法資源、防杜濫訴、擴大司法事務官辦理事務範圍等減輕負擔制度；提供心理諮商、候補法官支持方案，強化身心健康關懷措施，去年有七十四人使用身心健康方案。雖已努力採取這些措施，但還是追不上案件增加速度。

他表示，不能只是撫平情緒後仍繼續無邊勞苦，除已延長刑事詐欺案件的辦案期限，另研議放寬管考規定；且對法官的職務評定也不以未結案數多寡，作為考核是否優良的唯一標準。許宗力並說，會督請同仁加強與立法、行政部門溝通，讓外界瞭解司法過勞困境。

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