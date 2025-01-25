春節連假首日桃園機場旅運估15.7萬人次 再創疫後新高

機場公司配合政府政策進行打擊詐欺犯罪宣導，於航廈報到櫃檯螢幕持續播放反詐影片，增進民眾警覺。（桃機公司提供）

2025/01/25 14:10

〔記者林志怡／台北報導〕今日進入春節連假第一天，桃園機場公司指出，今日入出境旅客預估可達15.7萬人次，創下疫情後最高紀錄，且出境旅客7.6萬、第一航廈出境人數超過4萬人次也創下歷史新高，提醒民眾近來詐騙手法層出不窮，務必提高警覺，才能開心出遊、平安返家。

桃機公司說明，春節連假首日桃園機場今日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高，春節出國旅遊人潮湧現。

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此外，桃機公司指出，春節9天長假出國人潮多，由於近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，機場公司落實政府政策共同推動宣導工作，理旅客前往高風險國家報到手續時發警示小卡，提醒國人注意，及協助通報相關單位提早遏止詐騙行為。

桃機公司表示，機場也在報到櫃台、安檢動線等區域設立反詐宣導立牌及電子螢幕，持續播放反詐宣導，也請機場商店服務旅客時善盡提醒勿受騙上當，淪為打工詐騙受害者，並於旅客服務台、桃園機場臉書及官網加強宣導，積極防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區的免費旅遊或高薪工作等行為。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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