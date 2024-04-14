徐巧芯大姑夫婦 洗錢收押

國民黨立委徐巧芯的大姑（丈夫的胞姊）夫婦，涉詐欺、洗錢被收押。（資料照）

2024/04/14 05:30

老公的胞姊 經手詐欺集團贓款 不法金流2700萬元

〔記者吳政峰、邱俊福、林哲遠／台北報導〕刑事警察局電偵一隊清查一六五反詐騙專線的通報資料，發現男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用，不法金流高達二千七百萬餘元，涉及詐欺、洗錢罪，上月報請台北地檢署偵辦，檢察官訊後認三人有勾串、滅證之虞，向台北地院聲押獲准；經查，劉女是國民黨立委徐巧芯的大姑（丈夫的胞姊）。

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電偵一隊依打詐「情資研析中心」研析假投資詐欺案件，比對一六五反詐騙專線資料，追查被害人被騙轉出款項的金流，發現有一疑似人頭公司帳戶，涉經手詐欺贓款進行洗錢，發交電信偵查大隊第一隊，與台北市刑大隊偵一隊組成專案小組，報請北檢指揮偵辦。檢警追查發現負責人林于倫，涉嫌擔任公司人頭及車手，負責開立公司帳戶供杜、劉夫妻使用，並受杜指揮協助提款及層轉洗錢，不法金流逾二千七百萬元。

檢方上月間指揮警方拘提林、杜、劉三人到案，訊後認定三人有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准；至於確切的不法所得金額、是否有共犯與相關犯罪事實等，現由檢察官指揮專案小組擴大偵辦中。

稱姊夫向婆婆借兩千萬 也沒還

徐巧芯昨天受訪表示，杜男曾至她朋友的工作場合嗆聲叫囂，還以投資公司名義向她婆婆借兩千萬，杜聲稱是投資，卻沒還錢，錢疑似已轉帳到不知名的公司，她的家人會提告追討。徐巧芯認為自己也是受害者，表示自己有幫忙出向銀行借款的利息，她對杜非常憤怒，也非常明白被騙錢的痛苦，希望法官從嚴從重審判。

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