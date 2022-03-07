台中惡火6死》台南列管「寄宿舍」466家 消防局今稽查

台南市府消防局人員稽查寄宿舍場所消防公安設施。（圖由南市消防局提供）

2022/03/07 13:14

〔記者王俊忠／台南報導〕由於6日台中1棟出租套房大樓發生重大傷亡的火災慘案，南市消防局統計目前台南列管的「寄宿舍」（供公眾使用建築物的出租套房）等類似場所有466家，對於容納百人以上的寄宿舍須設防火管理員與訂定消防計畫；南市出租住宅場所要強制設火災警報器，若違規不設警報器，可處罰款。

南市消防局為防範未然、避免台中出租套房大樓大火類似災情在南市發生，消防局大隊專責檢查小組於7日派員前往相關寄宿舍場所稽查。針對這類寄宿舍消防安全，消防局指出，除了市府各相關局處橫向聯合稽查，每2年至少清查1次，要求業者每年針對其場所進行消防安全設備檢查、維護及提報消防安全設備檢修申報。

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除了建築物內部消防安全硬體設施的設置維護外，對於收容人數1百人以上的寄宿舍，也要求業者應遴任防火管理人及製定消防防護計畫，以提升防火意識、有效預防火災。依消防法規定，其管理權人（業者）未依規定設置或維護，於發生火災時致人於死者，可處1年以上7年以下有期徒刑。

消防局並說，依據台南市火災預防自治條例第5條規定，公告的「出租住宅場所」應設置住宅用火災警報器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，可處台幣6千元以上3萬元以下罰款，並得按次處罰。

消防局長李明峯表示，場所管理委員會或相關管理權人應重視消防安全，勿輕忽而因小失大，讓居家暴露在危險中，一旦發生火災會不可收拾，同時籲請南市租賃一般住宅場所、租賃學生套房雅房等的租屋市民，若發現房東未裝設住宅用火災警報器，可要求房東依法設置，如房東仍不設置，可撥打119向消防局或逕向轄區消防分隊反應，消防局會派員前往稽查。

台南市長黃偉哲強調，市府會持續督導並檢查寄宿舍等場所，若發現不合格事項，會即開立改善通知單、要求完全改善，同時結合市府工務局與消防局等單位聯合稽查，做好公共安全，讓市民能安心樂居大台南。

台南市府消防局人員稽查寄宿舍場所的消防公安設施。（圖由南市消防局提供）

台南市府消防局人員稽查寄宿舍場所的消防公安設施。（圖由南市消防局提供）

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