台中惡火6死》 議員疑：大樓廢止旅館後 市府未追蹤列管才肇禍

台中惡火6死，市議員疑市府未追蹤列管肇禍。（資料照）

2022/03/07 12:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅大火，造成6人死亡，台中市觀光旅遊局表示，該棟大樓曾登記為「印象大飯店」，觀旅局於民國108年8月21日函文註銷其旅館業登記證，目前非屬旅館使用。但該大棟廢止旅館使用後，市議員周永鴻質疑市府顯然未透過跨局室連繫加強列管，致發生這次憾事。

觀旅局表示，台中市興中街93號1樓、2樓-2、5樓之1、6樓之1、7樓之1及地下室建物，於民國93年1月15日取得觀旅局核發旅館業登記證，旅館名稱為「印象大飯店」，經營事業名稱為「印象興業股份有限公司」，經發局於民國108年8月15日廢止該公司登記，觀旅局於同年8月21日函文註銷旅館業登記證，該建物目前非屬旅館使用。

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觀旅局指出，該棟建築在旅館經營期間曾辦理8次停業，市府旅館業聯合稽查曾12次至該旅館稽查，並未查獲違反發展觀光條例情事。

議員周永鴻質疑該棟大樓原為旅館，廢止旅館使用後，觀旅局是否曾與都發局連繫，以加強列管追蹤，市府也未有相關機制措施，才造成該大樓可能涉及違法出租，甚至堆置廢棄物，進而引發這起重大死傷事故。

周永鴻並呼籲市府應儘速清查高密度住宅區違章、盤點危老公寓大廈，並儘速輔導成立管委會，以及加速布建住警器。他指出，高密度住宅區的違建很可能提升火災發生機率，造成逃生問題，市府應該趕快清查，針對影響公安者應盡快排拆。

周永鴻說，去年高雄城中城大火後，便指出台中市3060座老舊公寓大樓中仍有1049棟沒有設置管委會。行政院日前已經提出「公寓大廈管理條例」修正草案送立法院審議，希望市府能儘速輔導；另台中市住警器安裝比率仍偏低，2020年裝設比率僅73.29%，在六都中墊底，希望消防局加強宣導住警器補助，以及推廣安裝住警器的重要性。

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