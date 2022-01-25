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    當我打開課本... 竹市警趣味梗圖宣導防搶反詐大獲好評

    新竹市市警局一連串有趣的梗圖。（市警局提供）

    新竹市市警局一連串有趣的梗圖。（市警局提供）

    2022/01/25 18:05

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警察局近來在臉書粉絲專頁推出一系列創意預防犯罪宣導梗圖，呼籲市民注意年節期間時常發生的犯罪態樣，以Q版圖加上今年學測作文題目「當我打開課本」的別出心裁方式，宣導防搶、防竊的觀念，獲得一票網友的熱烈好評。

    市警局一連串有趣的梗圖包括，「領錢時，速領速收，財不露白，小心躲在角落的那個他！」、「下車時，別讓錢包孤零零地，看著你們有多甜蜜！」、「買菜時，荷包要顧好，不能慶菜放！」、「騎車時，誰前誰後都可以，重點是包包不要側背，要收好才安全！」

    市警局表示，越來越多年輕人透過臉書社群分享，獲得警方治安宣導的相關訊息，小編藉由今年的學測作文題目「當我打開課本」，提到課本裡曾說過，防人之心不可無，少有課本提醒我們，去ATM領錢時，要把密碼遮住，領到錢後趕快收好，甚至領大鈔時可以打110申請護鈔。

    許多網友看了詼諧的梗圖，紛紛按讚並留言稱許，包括「警察大大的畫風好讚！」、「小編也太多才多藝了！」、「當我打開書本，這個開頭很對時事耶！」、「突然覺得小編是被警察耽誤的老師（或作家）！」、「超強的情意寫作！」、「這本書比學校教科書還實用！」

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新竹市市警局一連串有趣的梗圖。（市警局提供）

    新竹市市警局一連串有趣的梗圖。（市警局提供）

    新竹市市警局一連串有趣的梗圖。（市警局提供）

    新竹市市警局一連串有趣的梗圖。（市警局提供）

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