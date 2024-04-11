半夜等紅燈柯基犬跳上機車踏板 騎士驚慌送到派出所尋失主

警方透過臉書社群，順利找到柯基犬的飼主。（民眾提供）

2024/04/11 09:39

〔記者歐素美／台中報導〕26歲吳姓男子深夜騎機車行經台中市豐原區南陽路，停等紅燈時，1隻柯基犬突跳上他的機車踏板同行，讓他不知所措，只好將車騎至豐原警分局翁子派出所報案，警方透過社群網站發布照片協尋飼主，特徵為「腿短搔不到頭」、「體重至少15公斤」，上傳不到半小時，24歲張姓飼主就聞訊至派出所領回愛犬。

9日深夜11點左右，吳姓男子載著1隻柯基犬到翁子派出所報警，吳男表示，該犬在他停等紅燈時逕自跳上其機車腳踏板，嚇得他不知如何是好，才騎機車將該犬送至派出所求助。

請繼續往下閱讀...

由於已是深夜，警方無法透過寵物晶片查證飼主身分，就利用網路力量，在地方社群發布該犬的照片求助，拍攝照片期間，該犬表情相當豐富，員警還俏皮地幫他做了表情包，可愛的模樣讓員警直呼想要收編為警犬，並拍了許多照片留念。

飼主張男表示，該犬是隻公狗，取名「Gucci」，已飼養3年多，因為相當貪吃所以體型特別龐大，平時都在住處附近散步，當天他在南陽路58巷住家巷口超商購買物品時，一不留神，「Gucci」就不見了，小小短腿竟然自行走了250公尺，跳上陌生人機車到了翁子派出所，也算一場「華麗的冒險」，感謝警方協助找到愛犬。

豐原警分局呼籲，家中若有飼養寵物，應避免放養或疏縱，建議繫繩確保毛小孩安全，若不慎於車水馬龍的道路上逃竄，除危害寵物自身安全外，亦可能影響用路人的行車安全。

自動跳上別人機車的柯基犬，模樣十分可愛。（民眾提供）

飼主到派出所領回飼養的柯基犬。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法