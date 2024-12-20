對妻下藥供陌生人性侵！法國驚天迷姦案 51男全被判刑

震驚全球的下藥迷姦案19日定讞，法國法院對51名被告作出有罪判決。圖為受害人吉賽爾。（路透資料照）

2024/12/20 08:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國法院19日針對一起震驚全球的下藥迷姦案件，對包括多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot，下稱多明尼克）在內的51名被告作出有罪判決。審判過程中，受害人吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot，下稱吉賽爾）拒絕匿名、親自出庭應訊，非凡勇氣獲得人們的聲援與支持。

據《路透》報導，與吉賽爾結婚50年的前夫多明尼克承認在近10年的時間裡多次下藥，讓他在網路上認識的數十名陌生人性侵失去意識的吉賽爾，同時錄下性虐待過程。

請繼續往下閱讀...

由5名法官組成的合議庭判處多明尼克20年徒刑，這是檢方求處的最高刑期。

檢方還要求對其他被告判處4年至18年刑期，幾乎所有被告都被控性侵昏迷的吉賽爾。不過法官最終對同案被告判處3年至15年徒刑，其中有2人被判緩刑。

當首批有罪判決的消息傳出時，法國亞維儂（Avignon）法院外的支持者發出了歡呼聲；但當人們發現多名被告被輕判，遠不及檢方所要求的刑期時，紛紛憤怒高喊「司法系統可恥」。

現年72歲的多明尼克在為期3個月的審判中認罪，並向家人道歉。多明尼克否認誤導被邀請到家中的陌生人，強調「他們完全知道自己在做些什麼」，只有前妻對發生在她身上的事完全不知情。

許多被告否認指控，聲稱他們以為這是夫妻雙方自願、精心安排的性遊戲，並辯稱如果丈夫同意，就不應構成強姦。

同樣72歲的吉賽爾在審判中拒絕保持匿名，並要求在法庭上播放前夫所錄下、一系列駭人的性虐待影像，她表示，希望能以此鼓勵其他女性勇敢發聲。

19日判決結果出爐後，吉賽爾步出法院接受媒體採訪時表示，「這次審判是一次非常艱難的考驗。我首先想到的是我的3個孩子，大衛（David）、卡洛琳（Caroline）和佛洛里安（Florian）；我也想到我的孫子與孫女，代表著未來，為了他們，也為了我的兒媳奧羅爾（Aurore）和塞琳（Celine），我發起了這場戰鬥；我更想到所有其他受到此類悲劇影響的家庭」。

吉賽爾強調，「最後，我想到了那些不被承認的受害者，他們的故事往往遺留在陰暗角落。我想讓你們知道，我們經歷了共同的戰鬥」。她並補充，自己尊重法庭和判決結果。

此案於2020年曝光，當時多明尼克試圖在1家超市偷拍女性裙底。警方隨後在他的電腦硬碟中發現了逾2萬張照片和影片，揭發了他對前妻隱瞞的可怕秘密。

警方相信，共有72名男子曾性侵和性虐待失去意識的吉賽爾，但他們無法確認所有人的身分。

這起案件引發法國各地支持吉賽爾的抗議集會，並激起人們反思，包括討論是否應修改法國的性侵防治法，因為現行法條缺乏性行為必須徵得同意的概念。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

19日首批有罪判決的消息傳出時，在法國亞維儂法院外守候的支持群眾紛紛激動歡呼。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法