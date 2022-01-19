防搶片「追夢人3」上線！喜感刑警擔綱 搞笑劇情超吸睛

「追夢人」（圖左）此次扮演剛出獄的大哥，小弟來接風。（警方提供）

2022/01/19 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局連續兩年的「追夢人」防搶片頗受好評，今年是第三年延續拍「追夢人3」，主角同樣是頗具表演天分的偵查隊小隊長陳泓利擔綱，不過前兩次都因扮烏龍搶匪遭逮捕，此次終於讓「追夢人」改邪歸正，演出剛出獄到銀行辦紓困貸款的大哥，竟又遇到小弟搶銀行的情節，搞笑劇情超吸睛，也加深民眾對防搶、防詐的印象。

為了提高金融機構與民眾的防搶意識，該分局前年與轄內銀行合作拍防搶影片，劇情是網紅「追夢人」拿著忘記裝彈匣手槍搶銀行，結果遇到戴著面具的「哭臉男」真搶匪，影片笑果奇佳也達到宣導效果，去年拍攝續集「追夢人2」，結果除被女行員認出「你不是去年沒裝彈匣那個?」還被當場逮捕，搞笑劇情令人捧腹。

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由於連續兩年的防搶片效果奇佳，頗受好評，今年第三年則以系列影片呈現拍「追夢人3」，扮演追夢人的主角，依舊是頗具表演天分的偵查隊小隊長陳泓利擔綱演大哥，按片中劇情，「追夢人」服刑期滿出獄後，由小弟「阿彪」接風，但一段內心戲後追夢人決定改過自新，前往曾行搶過的銀行辦紓困貸款。

沒想到此時竟又遇到持槍搶銀行的搶匪，追夢人變成正義使者制伏對方，這才驚覺搶匪竟是小弟「阿彪」，且阿彪竟然是為了搶錢要給他，追夢人百感交集仍大義滅親等待警方到場，結局大逆轉，除讓民眾莞爾外，也藉此增加防搶的宣傳效果。

第五分局分局長林沐弘表示，年節期間民眾現金需求較大，若有安排出遊活動，要提高警覺，注意身旁有無扒竊；至於舉家外出時，可撥打110或轄區派出所電話，申請治安風水師，提供居家檢測之防竊注意事項；如遇有大筆金額存、提款時，也可申請警方護鈔服務，確保自身與財物安全。

另偵查隊隊長關勝男指出，民眾在家上網，也要小心各種網路詐騙手法，例如假投資、假交友、假解除分期付款等術語，若心中存疑，可撥打165或親自前往派出所向警方求證，切勿逕自聽從對方指示前往匯款，平白蒙受財物損失。

「追夢人」到曾搶過銀行辦紓困貸款，一眼被行員認出。（警方提供）

小弟「阿彪」搶銀行，被「追夢人」制伏。（警方提供）

警方趕抵逮捕搶匪。（警方提供）

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