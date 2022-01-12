五月天團演唱會週六席捲台中！ 警方呼籲歌迷：盡量別開車

2022/01/12 18:02

五月天「好好好想見到你Mayday Fly to 2022演唱會」本週末起將在台中登場。（資料照，相信音樂提供）

〔記者許國楨／台中報導〕天團五月天「好好好想見到你Mayday Fly to 2022演唱會」將在台中洲際棒球場登場，分別是15日、16日與21日、22日、23日共5天，估計每場將湧入超過2萬人，警方規劃一連串交通管制措施，避免進退場相關路段交通阻滯，建議粉絲盡量不要開車，多利用大眾交通工具轉乘進入會場，避免趕不上演唱會或散場時無法順利離開。

根據台中市警五分局與台中市交通局規劃，針對洲際棒球場周邊交通做出的管制措施， 管制時間及路段如下：

開演當天下午2點到午夜12點，在道路管制部分管制範圍，分別為四平路（環中路-昌平路）、洲際路（昌平路-四平路）、瑞昌街（昌平路-洲際路）、洲際二街（昌平路-洲際路）、豐樂一街（環中路-昌平路）、洲際一街（洲際路-昌平路）、榮平街（洲際一街-四平路）及崇德十九路（崇德路-昌平路），區域內禁止車輛通行。

另，演唱會場週邊除立體停車場外，以開放崇德路東側重劃區道路路邊空間供車輛停放外，將不提供小客車集中停放場域；

機車族也請注意，洲際棒球場周邊人行道均禁止停車；

建議民眾可利用五大接駁轉乘，包括高鐵台中站、秋紅谷（朝馬轉運站）、水湳經貿園區（替代停車場）、捷運松竹站、台鐵台中站等處停車轉乘接駁車進入會場。

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