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驚見丈夫、小三互傳鹹濕訊息 心碎原配求償獲賠60萬

太太驚見丈夫、小三互傳訊息很鹹濕，才得知慘遭背叛，經提告，士院命丈夫、小三應賠償60萬元。（資料照）

太太驚見丈夫、小三互傳訊息很鹹濕，才得知慘遭背叛，經提告，士院命丈夫、小三應賠償60萬元。（資料照）

2024/04/11 09:45

〔記者溫于德／台北報導〕在聯發科工作的一名丈夫，被太太發現時常晚間藉故外出並無故對她飆罵，直到她驚見丈夫與小三互傳鹹濕訊息「每次被榨乾的都是我」等語，才得知她慘遭背叛，決定求償120萬元。士林地院審結，命丈夫、小三應連帶賠償60萬元。

這對夫妻是在2017年結婚，太太說婚姻生活原本幸福美滿，但丈夫自去年2月起，每晚找藉口外出至健身房運動，且因細故對她飆罵，甚至希望與她分開生活。

後來太太藉由丈夫手機內所設的分享位置功能，發現丈夫去年4月15日晚間隱瞞行蹤，莫名前往北市大直樂群三路附近停留20多分鐘，期間都未接她的電話或回她的訊息。

深感不安的太太，趁丈夫返家入睡後查看對方的手機，這才得知丈夫與已經離婚的小三互傳鹹濕訊息，包括「我只覺得很大」、「你都上了幾次了」、「每次被榨乾的都是我」、「妳是不是要讓我想妳想到失眠」、「你該不會自己嚕槍了吧」。

太太另經委託徵信社，更得知丈夫與小三曾於去年5月12日一同赴宜蘭礁溪遊玩、一起看醫師，且互動親密、相互依偎，更發生多次性行為；先生還陸續匯款給小三，並將款項備註為「老婆週供」。

然丈夫說太太常以沒有安全感為由查勤並監控行蹤，還要求必須與太太認為有危險性的異性斷絕往來，至於太太口中的小三也只是普通朋友，否認外遇。被控介入家庭的小三也說，自己透過手機遊戲認識原告的丈夫，但兩人並未逾越分際。

士院認定鹹濕對話內容可信，丈夫與小三也有親密互的照片，加上丈夫匯款已備註「老婆週供」，代表兩人顯然已侵害配偶權，經審酌雙方學經歷，命兩人應賠償太太60萬元。可上訴。

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