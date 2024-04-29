遇「統調」就外流…… 基隆市警局中階主管人才荒

基隆市警察局傳出中階主管人才荒。（記者吳昇儒攝）

2024/04/29 06:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署全國巡官統調名單近期公布，位於台灣頭的基隆市警察局共有20人申請，當中10人調職成功，卻包含多名中階幹部，包括刑事的副隊長、分隊長、行政的所長、股長都要調走，市警局本來還有多個主管職缺懸而未補，加上這波調整，預估光是主管就有10個缺要補，出現主管荒。

在基隆服務近20年的資深警官指出，基隆市警察局的地理位置剛好鄰近台北、新北、桃園，這些六都級的警察局都有額外的津貼、加給，加上人員編制較大，升遷管道也較順暢，對年輕人有極大的吸引力；除非本來就是基隆人，否則難留住人才。

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市警局基層人員指出，新一波退休潮來臨，但主管退休後，有些職缺卻超過了一個多月都未遞補，甚至出現代理人連上10天班的窘境，不知是真的找不出合適人選，還是「喬不定」，加上近期幾個職位調整，警局都沒有發布新聞，讓人懷疑是否有其他考量。

據悉，此次基隆市警察局填統調的人員共有20人，當中包含偵查隊長、副隊長、分隊長、股長及所長，最終有一半核調成功，卻只補進兩人，讓本來人力短缺的警局雪上加霜。

基隆市警察局表示，人才流缺的主要原因，是因年輕時分發到北部工作的請調回中、南部，加上台北、新北等六都有較優職涯發展路徑與繁重加給，因此在六都成立結構性的因素影響下很難留住人力，目前只能積極向中央爭取發給加給方案提升福利，並請警政署協助依比例外再增多分配一些到市警局。

至於主管遞補時程，主要是因為二線四、三星同仁循序逐次升遷需報警政署核定名額，往返公文、查核上需要時間；而兩線二星主管職務運作，是尊重各分局依轄區治安特性的考量及安排，若目前運作上有疑慮，將會要求策進，將擇優適所派遣，人事新聞發布也會要求相關單位隨令即發。

基隆市議會議長童子瑋表示，為了留住基隆警界人才，各區的民意代表，都積極的改善警察同仁的生活環境，包含設立健身房、改善廁所，派出所改建等等，提高生活品質。但為了能夠更好的留住人，還是建議提高加給或獎勵，此部分可分為中央及地方兩個層面討論。

中央部分，可請未來的內政部長與警政署研議非六都以外的警察局的加給，如何達到平衡、合理；地方部分，則可請市政府本身編列預算，送交議會討論且有共識後，在沒有排擠到其他重要預算的情形下，議員們也會支持增加警察同仁的勤務加給。

基隆市警察局此次統調離開的包含分隊長、副隊長等中階幹部。（記者吳昇儒翻攝）

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